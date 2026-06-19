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கொரோனா வைரசுக்கு காரணமான சீன நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்ததா? ரகசிய ஆவணங்களால் பரபரப்பு!
அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய உளவுத்துறை இயக்குநர் துளசி காபார்ட், தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதி நாளில் இதுவரை வெளிவராத சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு காரணமானதாக கருதப்படும் சீனாவின் வுஹான் உளவுக்கூடத்திற்கு, ஜோ பைடனின் முன்னாள் மருத்துவ ஆலோசகர் ஆண்டனி ஃபாசி அமெரிக்க வரிப்பணத்தை நிதியாக வழங்கியதாக அந்த ஆவணங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
வௌவால் கொரோனா வைரஸ்கள் குறித்த அபாயகரமான 'கெய்ன் ஆஃப் ஃபங்ஷன்' ஆராய்ச்சிக்காக அமெரிக்க மக்களின் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை ஃபாசி வுஹான் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதாக துளசி காபார்ட் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த வைரஸ் ஆய்வகத்தில் இருந்துதான் கசிந்தது என்ற உண்மையை மறைக்க, உளவுத்துறையின் மதிப்பீடுகளை ஃபாசி தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாற்றியமைத்தார் என்றும், இது குறித்து 2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற விசாரணையின் போது அவர் பொய் சாட்சியம் அளித்தார் என்றும் காபார்ட் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
உண்மையை வெளிக்கொணர முயன்ற உளவுத்துறை ஆய்வாளர்கள் பழிவாங்கலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட காபார்ட், ஃபாசியின் இந்த நடவடிக்கைகள் 'டீப் ஸ்டேட்' உத்திகளை போன்றது என்றும், அமெரிக்க மக்களுக்கு உண்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் தேவை என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Edited by Siva
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இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கல்லூரி கல்வியை அணுகும் முறை தவறானது என்றும், மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்துவதே நல்லது என்றும் மார்செலஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சௌரப் முகர்ஜியா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய இந்திய கல்வி முறை வெறும் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதை மட்டுமே நம்பியிருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
கொரோனா வைரசுக்கு காரணமான சீன நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்ததா? ரகசிய ஆவணங்களால் பரபரப்பு!
அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய உளவுத்துறை இயக்குநர் துளசி காபார்ட், தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதி நாளில் இதுவரை வெளிவராத சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு காரணமானதாக கருதப்படும் சீனாவின் வுஹான் உளவுக்கூடத்திற்கு, ஜோ பைடனின் முன்னாள் மருத்துவ ஆலோசகர் ஆண்டனி ஃபாசி அமெரிக்க வரிப்பணத்தை நிதியாக வழங்கியதாக அந்த ஆவணங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.