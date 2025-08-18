திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (09:15 IST)

துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு.. திமுக ஆதரிக்குமா?

மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக இருக்கும் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பா.ஜ.க.வின் கூட்டணி கட்சிகள் அவரது வேட்பாளர் தேர்வை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், தி.மு.க. உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
 
துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் போட்டி இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்காக, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக பா.ஜ.க. தலைவர் ஜே.பி. நட்டா தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்க பா.ஜ.க. முயற்சித்து வருகிறது. ஆனால், காங்கிரஸ் மற்றும் தி.மு.க. உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பா.ஜ.க. வேட்பாளரை ஆதரிக்குமா என்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
 
சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு தமிழர் என்பதால், ஒரு தமிழர் துணை குடியரசு தலைவராக வரவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தி.மு.க. ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், தி.மு.க. தனது கொள்கை நிலைப்பாட்டின் காரணமாக பா.ஜ.க. வேட்பாளரை ஆதரிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 
 
சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்வி

சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்விஎந்த நடிகர் மாநாடு நடத்தினாலும், கட்சி தொடங்கினாலும் அ.தி.மு.க.வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

புதினுக்கு டிரம்ப் மனைவி உருக்கமான கடிதம்..! ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்.. ஏற்குமா ரஷ்யா?

புதினுக்கு டிரம்ப் மனைவி உருக்கமான கடிதம்..! ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்.. ஏற்குமா ரஷ்யா?உக்ரைனில் போரின் கோரப்பிடியில் சிக்கியிருக்கும் குழந்தைகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு, போரை உடனடியாக நிறுத்துமாறு ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் உருக்கமான கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால் போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர முடியும்: டிரம்ப்

ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால் போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர முடியும்: டிரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போர் குறித்து தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால், போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்திய மத்திய அரசு: TNPSC தேர்வில் இப்படி ஒரு கேள்வி..!

தமிழ்நாட்டு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்திய மத்திய அரசு: TNPSC தேர்வில் இப்படி ஒரு கேள்வி..!தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்தி வைத்தது குறித்து, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய தொழில்நுட்ப தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம், மத்திய-மாநில அரசுகளின் உறவுகள் மற்றும் கல்விக்கொள்கை குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் கிளப்பியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணி நேரத்திற்குள் 13 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

