திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (08:56 IST)

மத அடையாளத்தை மறைத்து இளம்பெண்ணிடம் பழகிய நபர்: மதம் மாற மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜை சேர்ந்த ஒரு பெண் மதம் மாற மறுத்ததையடுத்து, அப்பெண்ணைத் தாக்கி மிரட்டி, கொள்ளையடித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
25 வயதான அந்தப் பெண், 2023-ஆம் ஆண்டில் லக்னோவின் பிபிடி பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்தார். ஆனால், 2024 ஆகஸ்ட்டில் தனது தந்தையின் மரணம் மற்றும் நிதி நெருக்கடி காரணமாக படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு, ஒரு சிறிய உணவு கடையைத் தொடங்கி நடத்தி வந்தார்.
 
அப்போது, தன்னை "ராஜ்" என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட ஒரு நபர், அப்பெண்ணிடம் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டார். நாளடைவில், அந்த நபர் அப்பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தி வந்துள்ளார். ஆனால் அந்த நபரின் உண்மையான பெயர் முகமது ஃபர்கான் என்றும், அவர் தனது மத அடையாளத்தை மறைத்து பழகி வந்ததும் அந்த பெண்ணுக்குத் தெரியவந்தது.
 
உண்மை வெளிவந்த பிறகு, ஃபர்கான் அப்பெண்ணை இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறும்படி கட்டாயப்படுத்தியுள்ளார். அதற்கு அந்த பெண் மறுத்தபோது, ஃபர்கான் அப்பெண்ணை உடல் ரீதியாக தாக்கியதாகவும், கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்வதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், அவரது ஆபாசப் படங்களை இணையத்தில் வெளியிடுவதாகவும் மிரட்டியுள்ளார்.
 
மேலும் ஃபர்கான் அவரது அறையின் பூட்டை உடைத்து, ரூ.25,000 ரொக்கத்தை திருடி சென்றுவிட்டதாகப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்வி

சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்விஎந்த நடிகர் மாநாடு நடத்தினாலும், கட்சி தொடங்கினாலும் அ.தி.மு.க.வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

புதினுக்கு டிரம்ப் மனைவி உருக்கமான கடிதம்..! ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்.. ஏற்குமா ரஷ்யா?

புதினுக்கு டிரம்ப் மனைவி உருக்கமான கடிதம்..! ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்.. ஏற்குமா ரஷ்யா?உக்ரைனில் போரின் கோரப்பிடியில் சிக்கியிருக்கும் குழந்தைகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு, போரை உடனடியாக நிறுத்துமாறு ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் உருக்கமான கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால் போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர முடியும்: டிரம்ப்

ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால் போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர முடியும்: டிரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போர் குறித்து தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி விரும்பினால், போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்திய மத்திய அரசு: TNPSC தேர்வில் இப்படி ஒரு கேள்வி..!

தமிழ்நாட்டு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்திய மத்திய அரசு: TNPSC தேர்வில் இப்படி ஒரு கேள்வி..!தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதியை நிறுத்தி வைத்தது குறித்து, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய தொழில்நுட்ப தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம், மத்திய-மாநில அரசுகளின் உறவுகள் மற்றும் கல்விக்கொள்கை குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் கிளப்பியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணி நேரத்திற்குள் 13 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com