திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (07:56 IST)

சூர்யாவுக்கு வில்லன் ஆகிறாரா பாலிவுட் நடிகர் அனில் கபூர்?

சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் ‘ரெட்ரோ’ திரைப்படம் ரிலீஸானது. இந்த படத்துக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் ரிலீஸாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையடுத்து சூர்யாவின் அடுத்த படத்தை இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் பூஜை கடந்த ஐதராபாத்தில் நடந்தது. குறுகிய கால படமாக உருவாகவுள்ள இந்த படத்தை சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் ஒரு பயோபிக் படம் என்று தகவல்கள் பரவி வந்தன. ஆனால் அதை இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி மறுத்துள்ளார்.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே சில நாட்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன. இந்நிலையில் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய வில்லன் வேடத்தில் அனில் கபூர் நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்த படத்துக்கு ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

ஹாட் கேக் லுக்கில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்… லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஆல்பம்!

ஹாட் கேக் லுக்கில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்… லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஆல்பம்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

திஷா பதானியின் லேட்டஸ்ட் ஹாட் & க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

திஷா பதானியின் லேட்டஸ்ட் ஹாட் & க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வரும் நடிகை திஷா பதானி 'தோனி' படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். அதனை தொடர்ந்து பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போது சூர்யாவின் கங்குவா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

அவர் மட்டும் இல்லையென்றால் ‘லப்பர் பந்து’ படமே இல்லை… தமிழரசன் பச்சமுத்து நெகிழ்ச்சி!

அவர் மட்டும் இல்லையென்றால் ‘லப்பர் பந்து’ படமே இல்லை… தமிழரசன் பச்சமுத்து நெகிழ்ச்சி!பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் சார்பில் தயாரிப்பாளர் லக்ஷ்மன் குமார் தயாரிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படம் கடந்த வருடத்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. அறிமுக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கிய இந்த படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண், அட்டகத்தி தினேஷ், சுவாசிகா விஜய், சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் பால சரவணன், காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் இயக்கும் வெப் சீரிஸ்.. முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!

ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் இயக்கும் வெப் சீரிஸ்.. முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன் கான் போதைப் பொருள் வழக்கில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் கைது செய்யப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து இப்போது ஆர்யன் கான் தற்போது ஒரு வெப் சீரிஸை இயக்கி வருகிரார்..

சிக்கந்தர் படம் தோல்விதான்.. ஆனா நான் காரணம் இல்ல! - கைவிரித்த முருகதாஸ்!

சிக்கந்தர் படம் தோல்விதான்.. ஆனா நான் காரணம் இல்ல! - கைவிரித்த முருகதாஸ்!ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடித்த சிக்கந்தர் படம் தோல்வியடைந்தது குறித்து முருகதாஸ் பேசியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com