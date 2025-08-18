சூர்யாவுக்கு வில்லன் ஆகிறாரா பாலிவுட் நடிகர் அனில் கபூர்?
சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் ‘ரெட்ரோ’ திரைப்படம் ரிலீஸானது. இந்த படத்துக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் ரிலீஸாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து சூர்யாவின் அடுத்த படத்தை இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் பூஜை கடந்த ஐதராபாத்தில் நடந்தது. குறுகிய கால படமாக உருவாகவுள்ள இந்த படத்தை சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் ஒரு பயோபிக் படம் என்று தகவல்கள் பரவி வந்தன. ஆனால் அதை இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி மறுத்துள்ளார்.
இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே சில நாட்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன. இந்நிலையில் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய வில்லன் வேடத்தில் அனில் கபூர் நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்த படத்துக்கு ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.