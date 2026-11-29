தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்கும், எதிர்க்கும் கட்சிகள் எவை?...
இந்தியா முழுவதும் உள்ள பாராளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்காக தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக அரசு நாளை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறது. மசோதா நிறைவேறினால் மாநிலங்களுக்கான மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 543-ல் இருந்து 816-ஆக உயரும். தமிழகத்தின் 39 நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் 59-ஆக அதிகரிக்கும்.
இந்நிலையில், எந்த அரசியல் கட்சிகளெல்லாம் இதை ஆதரிக்கின்றன? எந்த கட்சிகளெல்லாம் இதை எதிர்க்கின்றன? என பார்ப்போம்.
ஆதரிக்கும் கட்சிகள்:
பாஜக, தெலுங்கு தேசம், திமுக, ஐக்கிய ஜனதா தலம், ஏக்நாத் ஷிண்டே சிவசேனா, ஜனசேனா, மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம், ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ், பாரத ராஷ்டிர சமிதி, சரத்பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ்.
எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கட்சிகள்;
காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா, தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
ஆதரிக்கும் கட்சிகள்:
பாஜக, தெலுங்கு தேசம், திமுக, ஐக்கிய ஜனதா தலம், ஏக்நாத் ஷிண்டே சிவசேனா, ஜனசேனா, மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம், ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ், பாரத ராஷ்டிர சமிதி, சரத்பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ்.
எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கட்சிகள்;
காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா, தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி