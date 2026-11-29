ஸ்டாலினை மீட் பண்னி ஒரு யூசும் இல்ல!.. கார்கேவிடம் கனிமொழி பேசியது என்ன?....
பாஜக அரசு நாளை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவிருக்கிறது. இந்த மசோதாவுக்கு திமுகவும் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் நாளை கண்டிப்பாக மசோதா நிறைவேற வாய்ப்பிருக்கிறது. இது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
எனவே, திமுக தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு மசோதாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடாது என் சொல்வதற்காக இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மம்தா பேனர்ஜி உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்கள் சென்னை வருகிறார்கள். இன்று மாலை 4 மணியளவில் இந்த சந்திப்பு நடக்கவுள்ளது.
ஒருபக்கம், ஏற்கனவே இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே இன்று காலை டெல்லியில் கனிமொழியிடம் இதுபற்றி நேரில் பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போது ’காங்கிரஸ் முன்வைக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான மறுவரையில் தமிழகத்தின் எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதால் அதை திமுக ஏற்காது.. அரசியல் சாசனப்படி மறுவரையறை கட்டாயம் என்பதால் தமிழ்நாட்டின் நலன் பாதிக்காதவகையில் முடிவெடுத்துள்ளோம் என அவரிடம் கனிமொழி கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு, ‘இது சரியில்லை என்றால் காங்கிரஸ் முன் வைக்கும் மாற்று தீர்வு என்ன?’ எனவும் கார்கேவிடம் கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, ‘உங்களிடம் மாற்று தீர்வு இல்லையெனில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்திப்பதில் எந்த பலனும் இல்லை’ எனவும் அவர் கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.
ஒருபக்கம், ஏற்கனவே இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே இன்று காலை டெல்லியில் கனிமொழியிடம் இதுபற்றி நேரில் பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போது ’காங்கிரஸ் முன்வைக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான மறுவரையில் தமிழகத்தின் எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதால் அதை திமுக ஏற்காது.. அரசியல் சாசனப்படி மறுவரையறை கட்டாயம் என்பதால் தமிழ்நாட்டின் நலன் பாதிக்காதவகையில் முடிவெடுத்துள்ளோம் என அவரிடம் கனிமொழி கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு, ‘இது சரியில்லை என்றால் காங்கிரஸ் முன் வைக்கும் மாற்று தீர்வு என்ன?’ எனவும் கார்கேவிடம் கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, ‘உங்களிடம் மாற்று தீர்வு இல்லையெனில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்திப்பதில் எந்த பலனும் இல்லை’ எனவும் அவர் கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.