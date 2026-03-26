வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (12:56 IST)

விஜயகாந்த் அழைத்தும் செல்லவில்லை! - தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ஆளாக நினைத்த விஜய்- பி.டி. செல்வகுமார் பேட்டி

தமிழ் சினிமாவில் கேப்டன் விஜயகாந்த் மற்றும் தளபதி விஜய் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான உறவு எப்போதும் பேசப்படும் ஒன்று. விஜய்யின் ஆரம்பகால திரைப்பயணத்தில்,  செந்தூரப்பாண்டி  திரைப்படத்தில் சம்பளமே வாங்காமல் நடித்துக் கொடுத்து அவரது வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தவர் விஜயகாந்த். 
 
இந்த நிலையில் விஜய் முன்னாள் மேலாளரும் தயாரிப்பாளருமான பிடி செல்வகுமார் யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், விஜயகாந்தின் மகன் சண்முகப் பாண்டியன் சினிமாவுக்கு அறிமுகமான சகாப்தம் பட பூஜைக்கு, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருந்த விஜய்யை விஜயகாந்த் அழைத்திருந்தார். ஆனால் விஜய் செல்ல விருப்ப்ம் இல்லை.  நான்தான் விழாவிற்கு சென்று பூங்கொத்து கொடுத்தேன்.  அப்போது கேப்டன் என்னை பார்த்ததும், எங்கய்யா விஜய் என கேட்டார். அவர் வரவில்லை எனத் தெரிந்தவுடன் அவர் முகமே மாறிவிட்டது என்று கூறினார். விஜய் நேரில் வருவார் என்று விஜயகாந்த் அந்தத் தருணத்தில் மிகவும் எதிர்பார்த்திருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய அவர், விஜய் எந்தவொரு நிகழ்ச்சிக்கும் செல்லாமல் தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ஆளாக நினைத்துக்கொண்டு ஒரு வட்டத்திற்குள் சுருங்கிவிட்டார். விஜய் மீது நீண்டகாலமாகவே விஜயகாந்த் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி இருந்ததற்கு இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம். விஜயகாந்த் செய்த உதவிக்கு நன்றி விசுவாசத்துடன் நடந்துகொள்ளவில்லை என்ற கோபத்தின் வெளிப்பாடாக விஜயகாந்தின் இறுதிச் சடங்கின் போது அவரது ஆதரவாளர்கள் விஜய் மீது செருப்பை வீசியிருப்பார்கள் என்று அவர் அந்தப் பேட்டியில் அதிரடியான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com