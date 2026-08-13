500 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்ததாக வருத்தப்பட்ட ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி.. இன்று அவர் மீதே 1 கோடி ரூபாய் லஞ்ச குற்றச்சாட்டு..
சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு தயாராகும் போது லஞ்சத்தை எதிர்த்து பேசிய ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ராகுல் பன்சாலின் பழைய நேர்காணல் காணொளி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சத்தீஸ்கர் கேடர் அதிகாரியான ராகுல் பன்சால், தனது முதல் கள பணியின்போது 1 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக எழுந்துள்ள புகாரை தொடர்ந்து இந்த பழைய வீடியோ மீண்டும் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
அந்த காணொளியில், தனது சகோதரரின் கடவுச்சீட்டு தேவைகாக உள்ளூர் அதிகாரிக்கு 500 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க நேர்ந்ததை நினைவுகூர்ந்து பன்சால் வேதனைப்பட்டிருப்பார். அத்துடன் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் நேர்மை குறித்து அவர் பேசிய கருத்துக்களும் இடம்பெற்றிருக்கும். ஆனால், அன்று 500 ரூபாய் லஞ்சத்தை கடுமையாக எதிர்த்து பேசிய அதே அதிகாரி, இன்று கோடிக்கணக்கில் லஞ்சம் வாங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பேச்சிற்கும் செயலுக்கும் உள்ள இந்த முரண்பாடு சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளதுடன், பொது வாழ்வில் நேர்மையும் வெளிப்படைத்தன்மையும் எத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உணர்த்தியுள்ளது. தீவிர விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதிகாரிகளின் இந்தச் செயல்கள் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை எவ்வாறு தகர்க்கின்றன என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு சான்றாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva