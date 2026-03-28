சிவராத்திரி அன்று கூட நான் மாமிசம் சாப்பிடுவேன்: கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா
கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, மத நம்பிக்கைகளை தூக்கியெறிந்து தான் உகாதி மற்றும் சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மாமிசம் உண்பதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. '
மாநில பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நேரம் 'ராகு காலம்' என்று எதிர்க்கட்சியான பாஜக விமர்சித்ததற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். "எனக்கு ராகு காலம், குளிகை காலம் ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை இல்லை; நான் ஜனநாயகத்தை மட்டுமே நம்புகிறேன்" என்று அவர் சட்டப்பேரவையில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
தனது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நேரத்தை அதிகாரிகள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் கலந்தாலோசித்து முடிவு செய்ததாகவும், மூடநம்பிக்கைகள் ஆட்சி நிர்வாகத்தை வழிநடத்த கூடாது என்றும் அவர் கூறினார்.
பொதுவாக உகாதி மற்றும் மகா சிவராத்திரி நாட்களில் இந்துக்கள் சைவ உணவையே விரும்பி உண்ணும் நிலையில், உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மதச்சடங்குகளால் தீர்மானிக்கப்பட கூடாது என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஏற்கனவே கோயிலுக்கு செல்லும் முன் அசைவம் சாப்பிட்டதாக எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கும் அவர் இதே போன்ற துணிச்சலான பதிலடியை வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
