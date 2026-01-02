வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
Last Updated : வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (10:51 IST)

ராகுல் காந்திக்கு எதிராக வந்த ஆய்வு முடிவுகள்.. 83.61% சதவீத மக்கள் ராகுல் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு..!

ராகுல் காந்திக்கு எதிராக வந்த ஆய்வு முடிவுகள்.. 83.61% சதவீத மக்கள் ராகுல் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு..!
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அரசு மேற்கொண்ட "கேஏபி" என்ற அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வில், 83.61% சதவீத மக்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 
 
மொத்த பதிலளித்தவர்களில் 69.39% பேர் ஈவிஎம் முடிவுகள் துல்லியமானவை என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். பெங்களூரு, மைசூரு உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் 5,100 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, ஈவிஎம் இயந்திரங்கள் நம்பகத்தன்மையற்றவை என்ற ராகுல் காந்தியின் தொடர் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மாறாக அமைந்துள்ளது.
 
மக்கள் மின்னணு இயந்திரங்களை ஆதரிக்கும் நிலையில், சித்தராமையா அரசு உள்ளாட்சி தேர்தலை மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் நடத்தத் திட்டமிடுவது மாநிலத்தை பின்னோக்கி இழுக்கும் செயல் என்று பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
காங்கிரஸ் கட்சி தனது அரசியல் லாபத்திற்காக தேர்தல் முறையை சந்தேகப்படுத்துவதை இப்போதாவது நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
600 கிலோ எடையுடன் கின்னஸ் சாதனை படைத்தவர் திடீர் மரணம்.. உறவினர்கள் சோகம்..!

600 கிலோ எடையுடன் கின்னஸ் சாதனை படைத்தவர் திடீர் மரணம்.. உறவினர்கள் சோகம்..!உலகின் மிக அதிக எடை கொண்ட மனிதர் என கின்னஸ் சாதனை படைத்த மெக்சிகோவை சேர்ந்த ஜுவான் பெட்ரோ பிராங்கோ சிறுநீரகத் தொற்று காரணமாக காலமானார்.

மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 1,120 அதிகரிப்பு..!

மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 1,120 அதிகரிப்பு..!சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து, மீண்டும் ஒரு சவரன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்ற வரலாற்று சாதனையைத் தாண்டியுள்ளது.

குற்றாலம் , மணிமுத்தாறு அருவிகளில் குளிக்க தடை: என்ன காரணம்?

குற்றாலம் , மணிமுத்தாறு அருவிகளில் குளிக்க தடை: என்ன காரணம்?தென்காசி மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, குற்றால அருவிகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, புலியருவி மற்றும் சிற்றருவி என அனைத்து நீர்வீழ்ச்சிகளிலும் தண்ணீர் அபாயகரமான வேகத்தில் கொட்டுவதால், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி குளிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

11 தமிழக மீனவர்கள் மீண்டும் கைது.. நள்ளிரவில் நடந்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு..!

11 தமிழக மீனவர்கள் மீண்டும் கைது.. நள்ளிரவில் நடந்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு..!காரைக்காலில் இருந்து கடலுக்கு சென்ற 11 தமிழக மீனவர்கள், நெடுந்தீவு அருகே எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினரால் நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களது விசைப்படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

5 மாத குழந்தைக்கு பால் கொடுத்த பெற்றோர்.. சில நிமிடங்களில் உயிரிழந்த பரிதாபம்..!

5 மாத குழந்தைக்கு பால் கொடுத்த பெற்றோர்.. சில நிமிடங்களில் உயிரிழந்த பரிதாபம்..!பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு கடவுள் கொடுத்த மகிழ்ச்சியை அவரே பறித்துக்கொண்டார்," என்ற கதறல் இந்தூர் பகீரத்புராவின் குறுகிய சந்து ஒன்றில் ஒலிக்கிறது.

