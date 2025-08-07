வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (17:54 IST)

சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!

சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு விலைகளில் கிடைக்கும் இந்த புதிய கியூ சீரிஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ‘சவுண்ட் என்ஜின்’ மூலம், இசைக்கப்படும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ப, நிகழ்நேரத்தில் ஆடியோவை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பாரின் இந்திய விலை மற்றும் அம்சங்கள்:
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களின் விலை ரூ.14,990-ல் தொடங்கி, முதன்மை மாடலான HW-Q990F-க்கு ரூ.92,990 வரை உள்ளது. இந்த அனைத்து மாடல்களும் சாம்சங் இணையதளம், கடைகள் மற்றும் முக்கிய ஆன்லைன் தளங்களில் கிடைக்கும்.
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார் முக்கிய அம்சங்கள்:
 
முதன்மை மாடலான HW-Q990F, AI சவுண்ட் என்ஜின் தவிர, சத்தமில்லாத பேஸ் ஒலிகளுக்காக 'டைனமிக் பேஸ் கண்ட்ரோல்' (Dynamic Bass Control), பேச்சு தெளிவிற்காக 'ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் ப்ரோ' (Active Voice Amplifier Pro), மற்றும் சவுண்ட்பார் வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு ஏற்ப ஒலியை மாற்றியமைக்கும் ஒருங்கிணைந்த கைரோ சென்சார் (gyro sensor) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
 
இது 6.5 இன்ச் வயர்லெஸ் சப்-வூஃபரை (subwoofer) பயன்படுத்துகிறது. இது முந்தைய மாடல்களை விட 58% குறைவான இடத்தை எடுத்துக்கொள்வதோடு, வலுவான பேஸ் ஒலியையும் வெளியிடுகிறது.
 
இந்த சவுண்ட்பார், ஒலியை இணக்கமான சாம்சங் டி.வி. ஸ்பீக்கர்களுடன் ஒத்திசைக்கும் சாம்சங்கின் கியூ-சிம்போனி ப்ரோ (Q-Symphony Pro) தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கிறது.
 
புதிய சவுண்ட்பார்கள், வயர்லெஸ் டால்பி அட்மாஸ் தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கின்றன. இதன்மூலம், எந்தவித கேபிள்களும் இல்லாமல், அதிவேக ஆடியோ அனுபவத்தை இது வழங்கும் என்று சாம்சங் கூறுகிறது.
 
Edited by Mahendran

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!கர்நாடகாவில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் தகுதியற்றவர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தகுதியானவர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டிய நிலையில், கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அவருக்கு கடுமையான தொனியில் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அந்த விவகாரத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடங்குவதற்காக, பிரமாண பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்யுமாறு அந்த கடிதத்தில் ராகுல் காந்தியை கேட்டு கொண்டுள்ளார்.

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், தி.மு.க. ஆதரவுடன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆன பிறகு, இன்று திடீரென பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாமும் அமெரிக்காவுக்கு 50% வரி விதிப்போம்: சசிதரூர் ஆவேசம்..!

நாமும் அமெரிக்காவுக்கு 50% வரி விதிப்போம்: சசிதரூர் ஆவேசம்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 50% வரி விதித்த நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, அமெரிக்க பொருட்களுக்கு நாமும் 50% வரி விதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகரான சசி தரூர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மாடுகளுக்கு ரூ.40, குழந்தைகளுக்கு ரூ.12.. மத்திய பிரதேச அரசின் நிதி ஒதுக்கீட்டால் சர்ச்சை..!

மாடுகளுக்கு ரூ.40, குழந்தைகளுக்கு ரூ.12.. மத்திய பிரதேச அரசின் நிதி ஒதுக்கீட்டால் சர்ச்சை..!ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்காக அரசு ஒரு நாளைக்கு ரூ.8 முதல் ரூ.12 வரை செலவழிக்கிறது, ஆனால் மாடுகளின் தீவனத்திற்காக ஒரு நாளைக்கு ரூ.40 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. விக்ராந்த் பூரியா எழுப்பிய கேள்விக்கு, மத்திய பிரதேச மாநில மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை கூறிய தகவல் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீனா செல்கிறார் பிரதமர் மோடி.. இந்தியா வருகிறார் புதின்.. டிரம்புக்கு எதிராக திட்டமா?

சீனா செல்கிறார் பிரதமர் மோடி.. இந்தியா வருகிறார் புதின்.. டிரம்புக்கு எதிராக திட்டமா?ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இந்தியாவிற்கு வர இருக்கிறார். இந்த வருகைக்கான தேதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருவதாக தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் இன்று மாஸ்கோவில் உறுதிப்படுத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com