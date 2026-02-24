செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (11:49 IST)

புதுமண தலித் தம்பதியினரை கோவிலுக்குள் விட மறுத்த நபர்.. தெய்வ வாக்கு கூறுவது போல் நடித்தது அம்பலம்..!

கர்நாடக மாநிலம் துமகுரு மாவட்டத்தில் உள்ள கோவிலில், தலித் தம்பதியினர் சாதிய பாகுபாட்டிற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கோணி கிராமத்தில் உள்ள அரசம்மா கோவிலுக்கு சென்ற புதுமண தம்பதியினரை, நாராயணப்பா என்ற நபர் தெய்வ வாக்கு கூறுவது போல் நடித்து கோவிலுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்துள்ளார்.
 
இது தொடர்பான வீடியோவில், அந்த நபர் தம்பதியினரை வெளியேறுமாறு கூச்சலிடுவது பதிவாகியுள்ளது. இந்த செயலால் மனமுடைந்த ஜெகதீஷ் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில், துருவேகெரே போலீஸார் நாராயணப்பா மற்றும் அங்கிருந்த 6 பேர் மீது SC/ST வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். 
 
முக்கியக் குற்றவாளியான நாராயணப்பா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார், மற்றவர்களை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைவு.. குழப்பத்தில் முதலீட்டாளர்கள்..!

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைவு.. குழப்பத்தில் முதலீட்டாளர்கள்..!சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன.

அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!

அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு உஷா ஜோசஃப் என்ற பெண்ணிற்கு நடத்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின்போது, மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அவரது வயிற்றிலேயே கத்திரிக்கோலை வைத்து தையல் போட்டுள்ளனர்.

மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் விடுமுறை.. ஆனால் சிலநிபந்தனைகள்.. கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு..!

மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் விடுமுறை.. ஆனால் சிலநிபந்தனைகள்.. கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு..!அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194-வது அவதார திருநாளை முன்னிட்டு, மார்ச் 4, அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டில் தனிமையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்!. உள்ளே புகுந்த வாலிபர்!.. ஈரோட்டில் புகார்!...

வீட்டில் தனிமையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்!. உள்ளே புகுந்த வாலிபர்!.. ஈரோட்டில் புகார்!...நாட்டில் எவ்வளவு சட்டங்கள் போட்டாலும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!

164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு இடையிலான ரயில் சேவைகளில் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

