இந்தியாவில் மட்டும் பணிநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் குவால்காம் நிறுவனம்.. எத்தனை பேருக்கு வேலை போகும்?
சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற அமெரிக்க செமிகண்டக்டர் மற்றும் வயர்லெஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான குவால்காம் தனது உலகளாவிய மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் பணிநீக்க நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது.
அதன்படி, இந்தியாவில் உள்ள அதன் பெங்களூரு மையத்தில் முதல் கட்ட ஆட்குறைப்பு பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அமெரிக்காவில் வேலைவாய்ப்பு குறைப்பு பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இந்தியாவின் பிற கிளைகளிலும் இது கட்டம் கட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
உலகளாவிய இந்த மறுசீரமைப்பு மூலம் குவால்காம் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த பணியாளர்களில் சுமார் 7 சதவீதம் பேர் வரை பாதிக்கப்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. பெங்களூரு மையத்தில் மட்டும் ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம் உள்ளதாக கூறப்பட்டாலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உண்மையான எண்ணிக்கை சற்று குறைவாக இருக்கலாம் எனவும், இதுகுறித்து நிறுவனம் தரப்பில் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நடவடிக்கை முற்றிலும் செயல்திறனை அடிப்படையாக கொண்ட பணிநீக்கம் என நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கிறிஸ்டியானோ அமோன் தனது ஊழியர்களுக்கு அனுப்பிய அக்டோபர் மாத சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு 3 மாத சம்பளம் தொகையாக வழங்கப்படுவதாகவும், மூன்று நாட்களுக்குள் நிவாரணக் கடிதங்களில் கையெழுத்திடும் ஊழியர்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு மாத சம்பளம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மாதம் அடுத்த கட்ட ஆட்குறைப்பு இருக்கக்கூடும் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.