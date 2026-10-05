தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை பணிநீக்கம் செய்ய கோரிய மனு.. விசாரிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு..
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அவர்களை இடைக்காலமாக பணிநீக்கம் செய்ய கோரிய மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. அதே வேளையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பி பதில் கோரியுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளைத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஒருதலைப்பட்சமாக எடுத்ததாகக் கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை இடைக்காலப் பணிநீக்கம் செய்ய உத்தரவிட முடியாது எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தது.
இருப்பினும், தேர்தல் ஆணையம் போன்ற முக்கிய அமைப்புகளில் முடிவுகள் ஒருமனதாக எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டிய உச்ச நீதிமன்றம், இது குறித்து விளக்கமளிக்குமாறு மத்திய அரசு, தேர்தல் ஆணையம், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.