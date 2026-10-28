4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..
தொழில்நுட்ப உலகில் நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்யும் விதம் தற்போது நான்கு முக்கிய வடிவங்களை எடுத்துள்ளதை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.
1. விருப்ப ஓய்வு திட்டம் : மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் கவனம் செலுத்த சுமார் 60,000 ஊழியர்களுக்கு நிதி ஆதரவுடன் தானாக வெளியேறும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
2. உடனடி பணிநீக்க மின்னஞ்சல்: ஆரக்கிள் போன்ற நிறுவனங்கள் எவ்வித முன்அறிவிப்பும் இன்றி விடியற்காலையில் மின்னஞ்சல் அனுப்பி ஊழியர்களின் பணியை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவருகின்றன.
3. செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஆட்குறைப்பு: குவால்காம் நிறுவனம் வருடாந்திர மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், எதிர்பார்க்கும் இலக்குகளை எட்டாத ஊழியர்களைக் கண்டறிந்து ஆட்குறைப்பு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.
4. நிறுவன மறுசீரமைப்பு : Adidas நிறுவனம் தனது இந்திய தொழில்நுட்ப மையத்தின் செயல்பாடுகளை எளிமையாக்க மற்றும் மறுசீரமைக்க 20% க்கும் குறைவான ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.
நிறுவனங்கள் தங்களின் வணிகத் தேவைக்கேற்ப வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டாலும், அனைத்து வடிவங்களிலும் ஊழியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையும் மன அழுத்தமும் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகிறது.