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  4. From Microsoft Buyouts to Performance Cuts: The Four Shades of Corporate Layoffs
Written By SIVA SIVA

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..

ஆட்குறைப்பு வகைகள்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (12:21 IST)
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தொழில்நுட்ப உலகில் நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்யும் விதம் தற்போது நான்கு முக்கிய வடிவங்களை எடுத்துள்ளதை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.
 
1. விருப்ப ஓய்வு திட்டம் : மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் கவனம் செலுத்த சுமார் 60,000 ஊழியர்களுக்கு நிதி ஆதரவுடன் தானாக வெளியேறும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
 
2. உடனடி பணிநீக்க மின்னஞ்சல்: ஆரக்கிள் போன்ற நிறுவனங்கள் எவ்வித முன்அறிவிப்பும் இன்றி விடியற்காலையில் மின்னஞ்சல் அனுப்பி ஊழியர்களின் பணியை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவருகின்றன.
 
3. செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஆட்குறைப்பு: குவால்காம் நிறுவனம் வருடாந்திர மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், எதிர்பார்க்கும் இலக்குகளை எட்டாத ஊழியர்களைக் கண்டறிந்து ஆட்குறைப்பு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
4. நிறுவன மறுசீரமைப்பு : Adidas நிறுவனம் தனது இந்திய தொழில்நுட்ப மையத்தின் செயல்பாடுகளை எளிமையாக்க மற்றும் மறுசீரமைக்க 20% க்கும் குறைவான ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.
 
நிறுவனங்கள் தங்களின் வணிகத் தேவைக்கேற்ப வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டாலும், அனைத்து வடிவங்களிலும் ஊழியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையும் மன அழுத்தமும் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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