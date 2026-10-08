1000 பேரை பணியில் இருந்து நீக்குகிறது அமேசான்.. இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
உலகளாவிய ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான அமேஸான், மீண்டும் ஒருமுறை பணியாளர்கள் குறைப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா, அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனில் பணியாற்றி வரும் சுமார் 1,000 ஊழியர்கள் பணி இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஒருபுறம் 'பிரைம் பிக் டீல்ஸ்' போன்ற பிரம்மாண்டமான தள்ளுபடி விற்பனை நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் வேளையில், மறுபுறம் இந்த ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை தொழிலாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் தொடங்கி சுமார் 30,000 பணியாளர்களை அமேஸான் வெளியேற்றியிருந்த நிலையில், தற்போது சிறிய குழுக்களாக பிரித்து பணியாளர்களை குறைத்து வருகிறது.
நிர்வாக செலவுகளைக் கணிசமாக குறைக்கவும், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பரவலாக பயன்படுத்தவும் அமேஸான் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்காரணமாக நிதி, மனிதவளம் , தொழில்நுட்பம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைத்துறைகளில் உள்ள ஊழியர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.
உலகளவில் 15.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணியாளர்களைக் கொண்டுள்ள அமேஸான் நிறுவனம், இந்த ஆட்குறைப்பு முடிவை உறுதி செய்திருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வமாக எத்தனை இடங்கள் காலியாகும் என்பதை இன்னும் வெளியிடவில்லை.