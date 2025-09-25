வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (14:07 IST)

இல்ல.. எங்களுக்கு புரியல! இதுதான் தூய்மை இந்தியாவா? - கிண்டலுக்கு உள்ளான ரயில்வே பதிவு!

Swacch bharath

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ரயில் நிலையம் சுத்தம் செய்யப்பட்டதாக மத்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள பதிவு கிண்டலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

 

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த பல்வேறு திட்டங்களில் ‘ஸ்வச் பாரத்’ என்ற தூய்மை இந்தியா திட்டமும் ஒன்று. சமீபத்தில் தூய்மை இந்தியாவை முன்னெடுக்கும் வகையில் Swachhata hi seva 2025 என்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 17 முதல் காந்தி பிறந்தநாளான அக்டோபர் 2 வரை முன்னெடுக்கப்படும் இந்த திட்டத்தில் பல பகுதிகளையும் சுத்தம் செய்து புகைப்படம் எடுத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

 

அந்த வகையில் மத்திய ரயில்வே கோஹ்லாபூர் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் தூய்மை பணிகள் மேற்கொண்டிருப்பதாக ஒரு பதிவிட்டுள்ளது. அதில் சுத்தம் செய்யும் முன்பும், சுத்தம் செய்த பிறகும் எடுத்த போட்டோக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆனால் இரண்டுமே எந்த மாற்றமும் இன்றி ஒன்றாக உள்ளன. ஒரு படத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பாட்டிலும், சில பேப்பர்களும் மட்டுமே நீக்கப்பட்டுள்ளன.

 

இந்த பதிவின் கீழ் கமெண்ட் செய்து வரும் பலரும் படத்தில் உள்ள 6 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள் போட்டி போல இது உள்ளதாக கிண்டலாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திய கடுமையான வான்வழி தாக்குதலில், குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 80 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தாக்குதல், நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

தடுப்பூசி போட்டதால் 2 வயது குழந்தை இறந்ததா? திருப்பத்தூரில் பெரும் பதட்டம்..!

தடுப்பூசி போட்டதால் 2 வயது குழந்தை இறந்ததா? திருப்பத்தூரில் பெரும் பதட்டம்..!திருப்பத்தூரில் இரண்டு வயது குழந்தைக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்ட பிறகு உயிரிழந்ததாக கூறி, குழந்தையின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு: பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 9 வரை..!

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு: பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 9 வரை..!சிபிஎஸ்இ 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான தற்காலிக அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 அன்று தொடங்கி, ஏப்ரல் 9 வரை நடைபெறும்.

தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் மறைவு.. முதல்வர் நேரில் அஞ்சலி..!

தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் மறைவு.. முதல்வர் நேரில் அஞ்சலி..!முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் உடலுக்கு இன்று காலை நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

முடிவுக்கு வருகிறது தெருநாய் தொல்லை!? சென்னையில் நாய் பராமரிப்பு மையம்! - மாநகராட்சி முடிவு!

முடிவுக்கு வருகிறது தெருநாய் தொல்லை!? சென்னையில் நாய் பராமரிப்பு மையம்! - மாநகராட்சி முடிவு!சென்னையில் தெருநாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில் தெருநாய்கள் பராமரிப்பு மையங்களை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.

