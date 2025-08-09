சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (16:35 IST)

கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கிகள்.. பிரதமருக்கு அனுப்பிய துப்புரவு பணியாளர்கள்..!

ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண் துப்புரவு பணியாளர்கள், கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து 5,000-க்கும் அதிகமான ராக்கிகளை தயாரித்துள்ளனர். இந்த சிறப்பு வாய்ந்த ராக்கிகள், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் முதலமைச்சர் பஜன் லால் ஷர்மா ஆகியோருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
 
ஜெய்ப்பூர் மாநகராட்சியை சேர்ந்த மேயர் சௌமியா குர்ஜார் முன்னெடுத்த இந்த முயற்சி,  மறுபயன்பாடு செய்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்தல்' ஆகிய கொள்கைகளை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டது.
 
இந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் பிளாஸ்டிக் கவர்கள், பழைய துணிகள், மீந்துபோன அலங்கார பொருட்கள், நூல்கள், கம்பளி, மற்றும் அட்டை பெட்டிகள் போன்ற பல்வேறு கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி இந்த நுட்பமான ராக்கிகளை உருவாக்கியுள்ளனர்.
 
இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கிகள் நகரிலுள்ள மரங்களிலும் கட்டப்பட்டுள்ளன. இது தூய்மைக்கும் இயற்கைக்கும் இடையே உள்ள அர்ப்பணிப்பை குறிக்கிறது.
 
 
Edited by Mahendran
 

மீண்டும் மீண்டும் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சிங்கள படை.. இன்று 7 பேர் கைது..!

மீண்டும் மீண்டும் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சிங்கள படை.. இன்று 7 பேர் கைது..!இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர்ச்சியான அத்துமீறல் நடவடிக்கையில், ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 7 தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன், அவர்களின் படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் போக்கு தமிழக மீனவ சமூகத்தினரிடையே மீண்டும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐசிஐசிஐ வங்கியில் மினிமம் பேலன்ஸ் இனி ரூ.50,000.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

ஐசிஐசிஐ வங்கியில் மினிமம் பேலன்ஸ் இனி ரூ.50,000.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கிகளில் ஒன்றான ஐசிஐசிஐ வங்கி, தனது புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, சாமானியர்களுக்கான வங்கி என்ற அதன் பிம்பத்தை மாற்றியமைக்கக்கூடும் என நிதி வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்புதென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டின் ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தர்மபுரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், மற்றும் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடிய ராகுல் காந்தி - பிரியங்கா காந்தி.. வைரல் புகைப்படம்..!

ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடிய ராகுல் காந்தி - பிரியங்கா காந்தி.. வைரல் புகைப்படம்..!காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சமூக வலைத்தள தளமான எக்ஸ் பக்கத்தில் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி, சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையே உள்ள "அன்பு மற்றும் பாசப் பிணைப்பை" கொண்டாடி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.

போதைப்பொருள் உற்பத்தி செய்ய ரகசிய ஆய்வகங்கள்.. மடக்கி பிடித்து கைது செய்த போலீஸ்..!

போதைப்பொருள் உற்பத்தி செய்ய ரகசிய ஆய்வகங்கள்.. மடக்கி பிடித்து கைது செய்த போலீஸ்..!ராஜஸ்தான் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களை சேர்ந்த காவல்துறையினர் இணைந்து நடத்திய அதிரடி நடவடிக்கையில், ரகசியமாக போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஒரு கும்பல் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com