வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (16:46 IST)

40 ஆண்டு அரசியல்.. 10 முறை முதல்வர்.. நிதிஷ்குமாரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.1.64 கோடி, 13 பசுக்கள் தானா?

40 ஆண்டு அரசியல்.. 10 முறை முதல்வர்.. நிதிஷ்குமாரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.1.64 கோடி, 13 பசுக்கள் தானா?
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்.டி.ஏ. கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதீஷ் குமார் இன்று பத்தாவது முறையாக பீகார் முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ளார்.பாட்னா காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமித் ஷா உள்ளிட்ட முக்கிய என்.டி.ஏ. தலைவர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
 
10வது முறையாக முதல்வர் பதவியேற்றுள்ள நிதீஷ் குமாருக்கு சொந்தமான அசையும் மற்றும் அசையாத சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.1.64 கோடி ஆகும். அவரிடம் ரொக்கமாக ரூ.21,052 மற்றும் வங்கியில் ரூ.60,811 உள்ளது. டெல்லியில் ரூ.1.5 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு, ரூ.11.32 லட்சம் மதிப்புள்ள ஃபோர்டு ஈகோஸ்போர்ட் கார், ரூ.1.45 லட்சம் மதிப்பிலான 13 பசுக்கள் மற்றும் கன்றுகள் இவருக்கு சொந்தமாக உள்ளன.
 
40 ஆண்டுகள் அரசியல் அனுபவம் கொண்ட நிதீஷ் குமாரின் சொத்து மதிப்பு வெறும் ரூ.1.64 கோடி என்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது 'சென்யார்' புயல்.. தமிழக கடற்கரையை தாக்குமா?

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது 'சென்யார்' புயல்.. தமிழக கடற்கரையை தாக்குமா?வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், நவம்பர் மாத இறுதியில் வங்கக் கடலில் 'சென்யார்' என்ற புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.

விஜய் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு: சேலத்தில் டிச. 4ல் நடக்கவிருந்த தவெக கூட்டம் ரத்து!

விஜய் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு: சேலத்தில் டிச. 4ல் நடக்கவிருந்த தவெக கூட்டம் ரத்து!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய், டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி சேலத்தில் நடத்த திட்டமிட்டிருந்த பிரசார பொதுக்கூட்டத்திற்குச் சேலம் காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.

கோவை, மதுரை மெட்ரோ: 2026 ஜூன் மாதத்திற்குள் திட்டம் வரும் - நயினார் நாகேந்திரன் உறுதி!

கோவை, மதுரை மெட்ரோ: 2026 ஜூன் மாதத்திற்குள் திட்டம் வரும் - நயினார் நாகேந்திரன் உறுதி!தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் 2026 ஜூன் மாதத்திற்குள் நிச்சயம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

பீகாரில் 10வது முறையாக முதலமைச்சர் ஆனார் நிதீஷ் குமார் : 2 துணை முதல்வர்கள் யார் யார்?

பீகாரில் 10வது முறையாக முதலமைச்சர் ஆனார் நிதீஷ் குமார் : 2 துணை முதல்வர்கள் யார் யார்?பீகாரில் சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, நிதீஷ் குமார் இன்று பாட்னா காந்தி மைதானத்தில் 10வது முறையாக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் ஆரிப் மொகமத் கான் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

மீண்டும் மக்களை சந்திக்க வரும் விஜய்!.. இந்த முறை வேற மாறி!..

மீண்டும் மக்களை சந்திக்க வரும் விஜய்!.. இந்த முறை வேற மாறி!..தவெக தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை மக்களை சந்திக்க முடிவெடுத்து தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் செல்ல முடிவெடுத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com