செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (12:59 IST)

பிகார் சபாநாயகர் யார்? பாஜக, ஜேடியூ இடையே கடும் போட்டி..!

பிகார் சபாநாயகர் யார்? பாஜக, ஜேடியூ இடையே கடும் போட்டி..!
பிகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு அமையவிருக்கும் நிலையில், சபாநாயகர் பதவியை கைப்பற்றுவதில் கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
 
சமீபத்திய தேர்தலில் NDA கூட்டணி 202 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதில் பாஜக 89 இடங்களையும், JDU 85 இடங்களையும் கைப்பற்றின. JDU தலைவர் நிதீஷ் குமார் 10-வது முறையாக முதலமைச்சராக நவம்பர் 20-ஆம் தேதி பதவியேற்கவுள்ளார்.
 
இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் பதவி JDU-வுக்கு வழங்கப்பட்டதால், அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், பேரவை தலைவர் பதவியையும் முக்கிய துறைகளையும் பெற பாஜக முனைப்பு காட்டுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
அமைச்சரவை துறைகள் மற்றும் சபாநாயகர் பதவி குறித்து விவாதிக்க, நிதீஷ் குமார் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் அடங்கிய உயர்மட்டக் கூட்டம் இன்று மாலை டெல்லியில் நடைபெறவுள்ளது.
 
டெல்லியில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தின் முடிவில், முக்கிய பதவிகள் ஒதுக்கீடு குறித்து தெளிவு பிறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சமீபத்தில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு முன்னதாக, பயங்கரவாதிகள் ஹமாஸ் குழு பாணியில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டதாக NIA விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த திட்டம் தோல்வியடைந்ததாலேயே கார் குண்டு வெடிப்பை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிராக தலைநகர் டாக்காவில் வெடித்த வன்முறை போராட்டங்களில் இருவர் உயிரிழந்தனர்.

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள், குறிப்பாக பஞ்சாப் பகுதிகளில், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை கடத்தும் முயற்சிகளை முறியடிக்கும் விதமாக, நடப்பாண்டில் 255 பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை தெரிவித்துள்ளது.

கனமழை எச்சரிக்கை எதிரொலி: ஒத்தி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் குறித்த தகவல்..!

கனமழை எச்சரிக்கை எதிரொலி: ஒத்தி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் குறித்த தகவல்..!புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள், கனமழையின் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி.. சென்னையில் ஒரு வாரம் சிறப்பு முகாம்..!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி.. சென்னையில் ஒரு வாரம் சிறப்பு முகாம்..!சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்காக நவம்பர் 18 முதல் 25 வரை சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com