திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (13:51 IST)

பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் ராஜினாமா.. மீண்டும் பதவியேற்பது எப்போது?

பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் ராஜினாமா.. மீண்டும் பதவியேற்பது எப்போது?
பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் இன்று தனது முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கானை சந்தித்து தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கிய அவர், சட்டமன்றத்தை கலைக்குமாறு பரிந்துரையும் செய்தார்.
 
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், நிதீஷ் குமார் அங்கம் வகித்த தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி , 202 தொகுதிகளில் மாபெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இந்த கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 89 இடங்களிலும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் 85 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன.
 
கூட்டணியின் முடிவின்படி, நிதீஷ் குமார் மீண்டும் பிகார் முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார். அவர்  நவம்பர் 20, வியாழக்கிழமை அன்று பாட்னாவில் உள்ள காந்தி மைதானத்தில் பதவியேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சட்டமன்றம் நவம்பர் 19 ஆம் தேதி கலைக்கப்பட்டு, மறுநாள் புதிய அரசு பதவியேற்கும்.
 
இந்த பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள், நாளை முதல் முழுமையாக நிறுத்தப்பட உள்ளன. தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் பணிச்சுமை மற்றும் நிதிப்பற்றாக்குறையை கண்டித்து, வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த பணிகளை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த உட்பூசல், இப்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கட்சி தலைமை போட்டி காரணமாக எழுந்த சண்டையின் விளைவாக, லாலுவின் மகள்களான ரோஹிணி ஆச்சாரியா, ராகிணி, சாந்தா மற்றும் ராஜலஷ்மி ஆகியோர் பாட்னாவில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ள தகவல் பிகார் அரசியலில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்திலுள்ள வசாய் பகுதியில் ஒரு சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. பள்ளிக்கு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த ஆறாம் வகுப்பு மாணவி காஜலுக்கு ஆசிரியர் அளித்த கடுமையான தண்டனையே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணமாகியுள்ளது.

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!புனித யாத்திரை சென்ற இந்தியர்களுக்கு சவூதி அரேபியாவில் பெரும் துயரம் நிகழ்ந்துள்ளது. புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்தியாவை சேர்ந்த 42 பேர், மதினா அருகே நடந்த கோரப் பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?சமீபத்தில் பிகார் சட்ட பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெற்ற அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளதை அடுத்து 2027ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலைச் சந்திக்கவுள்ள உத்தரப் பிரதேசத்தின் அரசியல் களத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உ.பி.யில் அமைந்துள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தி' கூட்டணியின் எதிர்காலம் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com