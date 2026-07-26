கணவரை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் உங்களுக்கு எதுக்கு அதிக ஜீவனாம்சம்.. மனைவியிடம் நீதிமன்றம் அதிரடி கேள்வி..
மனைவியின் சம்பளம் கணவனின் வருமானத்தைவிட அதிகமாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம், அவருக்கு இடைக்கால மாதாந்திர பராமரிப்புத் தொகை வழங்க மறுத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி நகரில் வசிக்கும் அந்த பெண் மாதம் 8 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார். இது அவரது கணவரின் வருமானத்தை விட அதிகம். வெளிநாடுகளில் வாழ்க்கைச் செலவு அதிகமாக இருப்பது மட்டுமே இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கோருவதற்கான அடிப்படையாக இருக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
நீதிபதிகள் பாரதி டங்கரே மற்றும் மஞ்சுஷா தேஷ்பாடையே அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது. வெளிநாட்டில் வாழ்வதற்கான அதிக செலவினங்களை காரணம்காட்டி இடைக்கால பராமரிப்பு கேட்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
மேலும், ஐ.டி துறையில் அதிகரித்து வரும் போட்டி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சியால் கணவனின் வேலைக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் நீதிமன்றம் அவதானித்தது. இதை கருத்தில் கொண்டு, மாதந்தோறும் 1 லட்சம் ரூபாய் இடைக்கால பராமரிப்பு கோரிய பெண்ணின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
Edited by Siva