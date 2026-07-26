  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Bombay High Court Denies Interim Maintenance to Wife Earning More Than Husband, Cites AI Risk to IT Jobs
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (09:22 IST)

கணவரை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் உங்களுக்கு எதுக்கு அதிக ஜீவனாம்சம்.. மனைவியிடம் நீதிமன்றம் அதிரடி கேள்வி..

பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (09:22 IST)
google-news
மனைவியின் சம்பளம் கணவனின் வருமானத்தைவிட அதிகமாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம், அவருக்கு இடைக்கால மாதாந்திர பராமரிப்புத் தொகை வழங்க மறுத்து உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி நகரில் வசிக்கும் அந்த பெண் மாதம் 8 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்.  இது அவரது கணவரின் வருமானத்தை விட அதிகம். வெளிநாடுகளில் வாழ்க்கைச் செலவு அதிகமாக இருப்பது மட்டுமே இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கோருவதற்கான அடிப்படையாக இருக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
 
நீதிபதிகள் பாரதி டங்கரே மற்றும் மஞ்சுஷா தேஷ்பாடையே அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது. வெளிநாட்டில் வாழ்வதற்கான அதிக செலவினங்களை காரணம்காட்டி இடைக்கால பராமரிப்பு கேட்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. 
 
மேலும், ஐ.டி துறையில் அதிகரித்து வரும் போட்டி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சியால் கணவனின் வேலைக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் நீதிமன்றம் அவதானித்தது. இதை கருத்தில் கொண்டு, மாதந்தோறும் 1 லட்சம் ரூபாய் இடைக்கால பராமரிப்பு கோரிய பெண்ணின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. இனிமேல் தான் மெயின் பிக்சர்.. சிஜேபியின் தலைவரின் அதிகாலை வீடியோ...

நான் ஏன் ராஜினாமா செய்தேன்? எக்ஸ் பக்கத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் நெகிழ்ச்சி பதிவு...

நான் ஏன் ராஜினாமா செய்தேன்? எக்ஸ் பக்கத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் நெகிழ்ச்சி பதிவு...நீட் தேர்வு முறைகேடு புகார்கள் மற்றும் நாடு முழுவதிலும் எழுந்த தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார். தனது விலகல் கடிதத்தை எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள அவர், இந்த விவகாரம் தனக்கு ஒருபோதும் தனிப்பட்ட கௌரவ பிரச்சினை அல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சியினர் போராட்டம் குறித்து அன்னா ஹசாரே.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு?

கரப்பான்பூச்சியினர் போராட்டம் குறித்து அன்னா ஹசாரே.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு?மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சமூக ஆர்வலர் அன்னா ஹசாரே, பொது நலன் எப்போதும் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், எப்பேர்ப்பட்ட பிரச்சினைகளையும் வன்முறை மூலம் இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் அமைதியான வழிகளில்தான் தீர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

டெல்லி போராட்டம் நடந்த இடத்தில் தூய்மைப்பணிகள்... 500-க்கும் மேற்பட்ட 5பணியாளர்கள் தீவிரம்..

டெல்லி போராட்டம் நடந்த இடத்தில் தூய்மைப்பணிகள்... 500-க்கும் மேற்பட்ட 5பணியாளர்கள் தீவிரம்..டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நடைபெற்ற ‘கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ போராட்டம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, அப்பகுதியை சுத்தப்படுத்தும் மாபெரும் தூய்மை பணியை நியூ தில்லி நகராட்சி மன்றம் தொடங்கியுள்ளது.

கணவரை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் உங்களுக்கு எதுக்கு அதிக ஜீவனாம்சம்.. மனைவியிடம் நீதிமன்றம் அதிரடி கேள்வி..

கணவரை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் உங்களுக்கு எதுக்கு அதிக ஜீவனாம்சம்.. மனைவியிடம் நீதிமன்றம் அதிரடி கேள்வி..மனைவியின் சம்பளம் கணவனின் வருமானத்தைவிட அதிகமாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம், அவருக்கு இடைக்கால மாதாந்திர பராமரிப்புத் தொகை வழங்க மறுத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.