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எங்கள் டைமை வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள்.. டெல்லி மாணவர்கள் மீதான தடியடி வழக்கில் நீதிமன்றம் கண்டிப்பு..
டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் அவசர விசாரணை கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இரண்டும் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளன.
கல்வித்துறை அமைச்சரின் பதவி விலகலை வலியுறுத்தி 'காகரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் பேரணி நடத்தப்பட்டபோது, காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி மாணவர்களை கலைத்தனர். இந்த வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக சுதந்திரமான நீதி விசாரணை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
எனினும், வழக்கறிஞர்கள் தாக்கல் செய்த அவசர வழக்குகளை விசாரிக்க மறுத்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, "எங்கள் நேரத்தையும் உங்கள் நேரத்தையும் வீணடிக்காதீர்கள்" என்று கண்டித்தது. இதேபோல், டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட முடியாது என தெரிவித்து வழக்கை சாதாரண விசாரணைக்கு ஒத்திவைத்தது.
ஜூன் 28 முதல் சோனம் வாங்சுக் மற்றும் மாணவர்கள் நடத்தி வந்த அமைதியான உண்ணாவிரத போராட்டம் காவல்துறையால் வலுக்கட்டாயமாக கலைக்கப்பட்டதாகவும், அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டதாகவும் மனுவில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஜனநாயக முறையில் அமைதியான முறையில் போராடும் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என மனுதாரர்கள் கோரியுள்ள போதிலும், நீதிமன்றங்களின் இந்த அதிரடி மறுப்பு அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?
15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. போக்சோ நீதிமன்றம் வழங்கிய அதிரடி தீர்ப்பு..
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டெங்கு பாதிப்பால் 8,963 பேர் பாதிப்பு.. 3 பேர் பலி.. பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தல்..
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக டெங்கு காய்ச்சலின் தாக்கம் தீவிரமாக அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடப்பாண்டில் ஜூலை 16-ஆம் தேதி வரையான நிலவரப்படி, மாநிலத்தில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 8,963 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.