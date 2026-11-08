எல் கே அத்வானிக்கு இன்று 100 வயது.. சிறப்பு யாகம்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்...!
பாஜகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான எல்.கே. அத்வானி இன்று அதாவது நவம்பர் 8 அன்று தனது 99 வயதை நிறைவு செய்து, 100-வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கிறார். இதனை முன்னிட்டு அவர் நீண்ட ஆயுளுடன் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ பாஜக சார்பில் சிறப்பு யாகம் மற்றும் பூஜைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுடெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் எல்.கே. அத்வானியின் மகள் பிரதிபா அத்வானி, பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபீன், மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த யாகத்தை தொடர்ந்து, அத்வானியின் வாழ்நாள் சாதனைகள் மற்றும் அரசியல் பயணத்தை விளக்கும் சிறப்பு வீடியோ காட்சிகளும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளன.
1927-ஆம் ஆண்டு கராச்சியில் பிறந்த அத்வானி, 1947 பிரிவினைக்குபின் இந்தியா வந்தார். பாஜகவின் வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்த அவர், 3 முறை கட்சியின் தேசிய தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சராகவும், 2002 முதல் 2004 வரை துணை பிரதமராகவும் பதவிகளை வகித்தார். இவரது சேவையை கௌரவிக்கும் வகையில் 2024-ஆம் ஆண்டு நாட்டின் உயரிய விருதான ‘பாரத ரத்னா’ இவருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.