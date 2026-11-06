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Written By SIVA SIVA

திடீரென 202 காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளை சஸ்பெண்ட் செய்த ராகுல் காந்தி.. என்ன ஆச்சு?

Youth Congress
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (09:03 IST)
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டெல்லியில் நடைபெற்ற 'இந்தியா'  கூட்டணியின் 'வாக்கு பாதுகாப்பு' பேரணியில் பங்கேற்க தவறியதற்காக, இந்திய தேசிய இளைஞர் காங்கிரஸை சேர்ந்த 202 நிர்வாகிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
குஜராத், மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம் , தெலங்கானா, ஹரியானா, மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ஜார்கண்ட் ஆகிய ஏழு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மீது இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில துணை தலைவர்கள், பொதுச்செயலாளர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள் உட்பட பலர் இந்த சஸ்பெண்ட் பட்டியலில் அடங்குவர்.
 
மத்தியப்பிரதேசத்தில் அதிகபட்சமாக 60 நிர்வாகிகளும், குஜராத்தில் 49 பேரும், ஜார்க்கண்டில் 32 பேரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பேரணியில் பங்கேற்காதது குறித்து அவர்களிடம் கேட்கப்பட்ட விளக்கங்கள் திருப்திகரமாக இல்லாததால், தேசிய தலைமையின் உத்தரவின் பேரில் இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகக் கட்சியின் சமூக வலைத்தளப் பதிவுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
 
இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ள பாஜக, காங்கிரஸ் தலைமையை கடுமையாக சாடியுள்ளது. ராகுல் காந்தியின் சொந்தக்கட்சி நிர்வாகிகளே இந்த பேரணியை புறக்கணித்துள்ளதன் மூலம், அவரது தலைமையின் மீது நம்பிக்கையின்மை வெளிப்பட்டுள்ளதாக பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர் சி.ஆர்.கேசவன் விமர்சித்துள்ளார். மேலும், காங்கிரஸின் இத்தகைய பேரணிகளும் போலி விவாதங்களும் கேலிப்பொருளாக மாறியுள்ளதாகவும் பாஜக எள்ளிநகையாடியுள்ளது.
 
டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டு உரையாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
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