இந்திரா காந்தி செய்தது தவறுதான்: சுயசரிதை புத்தகத்தில் எழுதிய சோனியா காந்தி....!
1975-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் அமல்படுத்தப்பட்ட நெருக்கடி நிலை தவறு என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி தெரிவித்துள்ளார். தனது சுயசரிதை நூலான ‘பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்’ குறித்து ஆங்கில பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் இதனை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
இந்திரா காந்தி அடிப்படையிலேயே ஒரு ஜனநாயகவாதி என்றும், நெருக்கடி நிலையைச் செயல்படுத்தியது அவருக்கு பாரமாகவே இருந்திருக்கும் என்றும் சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த முடிவால் காந்தி குடும்பத்திற்குள்ளேயே கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்தன. ராஜீவ் காந்தி நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்து, அடுத்த தேர்தல் வரை காத்திருக்குமாறு தாய் இந்திராவிடம் கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால், சஞ்சய் காந்தியே நெருக்கடி நிலையை அமல்படுத்த தூண்டுகோலாக இருந்தார் என சோனியா தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதைய மத்திய அரசை விமர்சித்த சோனியா காந்தி, நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளுடன் விவாதங்கள் நடைபெறுவதில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் தருண் சுக், காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த ஊழல்கள் மற்றும் 1984 சீக்கியர் கலவரம் குறித்தும் சோனியா எழுத வேண்டும் என்றார். மேலும், இந்தியாவின் தற்போதைய 7.8 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியையும் வளர்ச்சியையும் காங்கிரஸ் கட்சியால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் சாடினார்.