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  4. Major Blow To AAP In Punjab As Three MLAs Quit Ahead Of 2027 Assembly Polls
Written By SIVA SIVA

48 மணி நேரத்தில் 3 ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா? பஞ்சாபில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துவிட்டதா பாஜக?

பஞ்சாப் அரசியல்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (11:06 IST)
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பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 2027 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவாக 48 மணி நேரத்திற்குள் 3 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியிலிருந்தும் சட்டப்பேரவையிலிருந்தும் விலகியுள்ளனர்.
 
அமிர்தசரஸ் வடக்கு தொகுதியை சேர்ந்த முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினருமான குன்வர் விஜய் பிரதாப் சிங், திங்கள்கிழமை தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இவர் ஏற்கனவே கோட்காபுரா மற்றும் பெஹ்பால் கலான் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் வழக்குகள் தொடர்பாக பகவந்த் மான் அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வந்தவர்.
 
இதற்கு முன்பாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆம் ஆத்மி கட்சி 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதல் பட்டியலை வெளியிட்டது. இதில் தங்களின் பெயர்கள் இடம்பெறாததால் சமனா தொகுதி எம்.எல்.ஏ சேத்தன் சிங் ஜோரமஜ்ரா மற்றும் சனூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா ஆகியோர் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து விலகினர். இவர்கள் இருவரும் பாஜகவில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
 
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, மாநிலக் கடன், சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகளின் நிலைமை குறித்து கேள்விகளை எழுப்பி இத்தலைவர்கள் விலகியுள்ளனர். 2027 தேர்தலை சந்திக்கத் தயாராகும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு உட்கட்சி பூசல் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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