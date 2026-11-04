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  4. indians bought gold high peak in second place
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (14:00 IST)

81 ஆயிரம் கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய இந்தியர்கள் - டாப் 2-வில் இந்தியா

gold
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (14:12 IST)
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ஒரு நாட்டின் பொருளாதார மதிப்பு என்பது அந்த நாட்டிடம் எவ்வளவு தங்கம் இருக்கிறது என்பதை வைத்துதான் கணக்கிடுகிறார்கள். அதேபோல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பையே தங்கத்தை வைத்துதான் மதிப்பிடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தங்கத்தின் விலை இந்தியாவில் தாறுமாறாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

50,000, 60,000 விற்று வந்த தங்கம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு குறைவான நாட்களிலேயே ஒரு லட்சத்தை தொட்டது. அதன் பின் ஒரு லட்சத்திற்கு கீழே தங்கத்தின் விலை செல்லவில்லை. ஆனாலும் தங்கத்தை வாங்குவதில் இந்தியர்கள் சளைத்தவர்கள் இல்லை என காட்டியிருக்கிறார்கள்..

கடந்த செப்டம்பர் காலண்டில் தங்கத்தின் தேவை 40 சதவீதம் சரிந்தாலும் இந்திய மக்கள் அதிக அளவு தங்கம் வாங்கி குவித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக நகைகளை விட தங்க கட்டிகள், நாணயங்கள் வாங்குவதில் இந்திய மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

இந்த காலாண்டில் ரூ.81,890 கோடிக்கு இந்தியாவில் தங்கம் விற்பனையாகியிருக்கிறது. உலக அளவில் 80 டன் தங்கம் வாங்கிய சீனா முதலிடத்தில் இருக்கும் நிலையில் 55 டன் வாங்கிய இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாக உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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