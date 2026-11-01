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  4. India's First Bullet Train: Railway Minister Ashwini Vaishnaw Shares First Visuals
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (17:29 IST)

இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்: ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வெளியிட்ட பிரத்யேக தகவல்கள்..

India First Bullet Train
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (17:29 IST)
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இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயிலின் பிரத்யேக தயாரிப்பு காட்சிகளை மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தனது ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். "நீங்கள் தயாரா? பாரதத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தயாரிப்பு" என்ற தலைப்புடன் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்துள்ள அமைச்சர், 'பிரதமரின் ஆத்மநிர்பார் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது' என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அடுத்த ஆண்டு மே அல்லது ஜூன் மாதத்திற்குள் இந்த புல்லட் ரயில் சோதனை ஓட்டத்திற்காக தண்டவாளத்தில் இறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 2 முதல் 4 மாத கால சோதனை ஓட்டத்திற்கு பிறகு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதனை முறைப்படி திறந்து வைப்பார். முதற்கட்டமாக குஜராத்தின் சூரத் மற்றும் பிலிமோரா இடையே சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. இந்த சேவை முழுமையாக தொடங்கப்பட்டதும், வதோதராவிலிருந்து மும்பைக்கு வெறும் 1.5 மணி நேரத்தில் சென்று விட முடியும்.
 
இதனிடையே, டெல்லி - வாரணாசி இடையேயான வடக்கு புல்லட் ரயில் பாதை திட்டத்திற்கும் பிரதமர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன்படி டெல்லி - வாரணாசி பயண நேரம் 3.5 மணி நேரமாகக் குறையும். மேலும் டெல்லி-ஆக்ரா பயண நேரம் 59 நிமிடங்களாகவும், டெல்லி-கான்பூர் பயண நேரம் 1 மணி நேரம் 45 நிமிடங்களாகவும் குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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