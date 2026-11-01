5-வது டி20: 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அபார வெற்றி.. தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா!
ஹேமில்டனில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், இந்த தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் குவித்தது. அதிரடியாக விளையாடிய இஷான் கிஷன் 61 ரன்களும், கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 50 ரன்களும் விளாசினர்.
192 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில், டிம் சீஃபர்ட் (93) மற்றும் க்ளென் பிலிப்ஸ் (நாட் அவுட் 65) ஆகியோரின் அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் 18 ஓவர்களிலேயே 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 195 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஆடம் மில்னே ஆட்டநாயகன் விருது வென்றார். தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய க்ளென் பிலிப்ஸ் தொடர் நாயகன் விருதைத் தட்டி சென்றார்.