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  4. Trump says Iran war 'militarily effectively over', warns US ready to strike if needed
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (09:13 IST)

ஈரானுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கை முடிந்தது.. டிரம்ப் அறிவிப்பு.. தேர்தல் தோல்வியால் மனமாற்றமா?

Donald Trump
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (09:13 IST)
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ஈரானுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கை ராணுவ ரீதியாக கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். 
 
அமெரிக்காவின் தொடர் தாக்குதல்களால் ஈரானின் அணுஆயுத உற்பத்தி திறன் சுமார் 85 சதவீதம் வரை அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், அதன் கட்டமைப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
கத்தார் பிரதமர் ஷேக் முகமது பின் அப்துல்ரஹ்மான் அல் தானியுடன் நடத்திய உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு வெள்ளை மாளிகையில் பேசிய டிரம்ப், தற்போதைய நிலையில் ராணுவ தாக்குதல்களை தொடரத் தேவையில்லை எனக் கூறியுள்ளார். இருப்பினும், ஈரான் அணுஆயுதம் பெறுவதை எந்த காலத்திலும் அனுமதிக்க முடியாது என்றும், அது சமரசத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
ஈரானை முடக்குவதற்காக சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன், குவைத் உள்ளிட்ட வளைகுடா கூட்டாளி நாடுகளின் ஆதரவுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கடல் வழி மற்றும் நில வழி முற்றுகை "ஆப்பரேஷன் அயர்ன் கேட்"  மூலம் தொடரும் என தெரிவித்தார்.
 
தற்போது ஈரான் அமெரிக்காவுடன் மிகவும் மரியாதையான முறையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறிய டிரம்ப், ஒருவேளை பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்து மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் அமெரிக்கா முழு தயார்நிலையுடன்  உள்ளதாகவும் எச்சரித்துள்ளார்.
 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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