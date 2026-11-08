இந்திய தொழிலதிபர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய டொனால்ட் டிரம்ப்! யார் யார் பங்கேற்பு..
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையின் ஓவல் அலுவலகத்தில் இந்திய-அமெரிக்க தொழில் அதிபர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோருடன் இணைந்து தீபாவளி பண்டிகையைக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடினார்.
ஓவல் அலுவலகத்தில் மரபுப்படி குத்துவிளக்கேற்றி டிரம்ப் இந்த தீபாவளி கொண்டாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் மோகன் க்வாத்ரா, பிரபல சமையல் கலைஞர் விகாஸ் கண்ணா, கோகீ டெக்னாலஜிஸ் தலைவர் விஷால் கோண்டல், ஐபிஎம் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அரவிந்த் கிருஷ்ணா, எஃப்பிஐ இயக்குனர் காஷ் படேல் மற்றும் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.
அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாடும் மரபு 2003-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷால் தொடங்கப்பட்டது. பின்னர் 2009-ஆம் ஆண்டு அதிபர் பராக் ஒபாமா காலத்தில் முதல்முறையாக வெள்ளை மாளிகையில் குத்துவிளக்கேற்றி இந்த விழா விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அதுமுதல் ஆண்டுதோறும் அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகை விமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.