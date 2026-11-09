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  4. 'Not Finished with Iran': Israel Defence Minister Israel Katz Hints at Fresh Strikes
Written By SIVA SIVA

ஈரானுடன் வேலை போர் முடியவிலை': புதிய தாக்குதல் குறித்து மறைமுக எச்சரிக்கை விடுத்த இஸ்ரேல்..

இஸ்ரேல் ஈரான் மோதல்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (07:11 IST)
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இஸ்ரேலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் சூழல் நிலவி வரும் நிலையிலும், ஈரானுக்கு எதிராக மீண்டும் புதிய தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஈரான் மீண்டும் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள அவர், ஈரானுக்கு எதிரான இஸ்ரேலின் பணி இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றும், அந்த நாடு இஸ்ரேலுக்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலாக விளங்குவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அதேவேளையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது தேசிய பாதுகாப்புக் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்திய போதிலும், ஈரானுக்கு எதிரான உடனடி தாக்குதல் திட்டங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தடைகளை முழுமையாக நீக்குவது உட்பட தங்களது நிபந்தனைகளை அமெரிக்கா ஏற்றால் மட்டுமே அமைதி பேச்சுவார்த்தை சாத்தியம் என்பதில் ஈரான் உறுதியாக உள்ளது.
 
இஸ்ரேலில் அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு காடி ஐசன்காட் புதிய அரசை அமைக்க உள்ள சூழலில், இஸ்ரேல்-ஈரான் இடையிலான இந்த மோதல் போக்கு மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.
 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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