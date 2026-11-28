உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் நிறைவேற்றப்படாத தீர்ப்புகள்.. தமிழ்நாடு மட்டும் ஏன்?...
இந்தியாவில் சட்ட ரீதியாக எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும், வழக்காக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு இறுதியான ஒன்றாக இருக்கிறது. உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டால் அதுவே இறுதியான நிலைப்பாடாக பார்க்கப்படுகிறது. தனி நபர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் மாநில அரசுகளுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் சில உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பது உண்டு.
இந்து அமைப்பினர் தொடர்ந்த வழக்கில் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள ஒரு கல் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றம் கூறியது. ஆனால் தமிழக அரசு அதை பின்பற்றவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த உச்சநீதிமன்றம் இன்று மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்பு படையுடன் அங்கு தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இந்த தீர்ப்பு தமிழக அரசுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தவெக தரப்பில் சரியான வாதங்களை முன்வைக்கவில்லை என திமுக புகார் கூறியிருக்கிறது...
இந்நிலையில், உச்சநீதிமன்றம் கூறியும் நிறைவேற்றப்படாத சில தீர்ப்புகள் பற்றி பார்ப்போம்.
சபரிமலை கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டுமென 2018ம் வருடம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. ஆனால் கேரளாவில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதால் அந்த மாநில அரசு அந்த தீர்ப்பை முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை.
2016-ம் வருடம் தமிழ்நாட்டின் பாசனத்திற்காக காவிரியில் இருந்து நீர் திறக்க கர்நாடகத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் கர்நாடக அரசு அதை நிறைவேற்றாமல் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியது..
தற்போது திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் தீபம் ஏற்றவேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தும் கேரளா, கர்நாடக அரசுகள் அதை நிறைவேற்றவில்லை. அந்த மாநில அரசுகளின் மீது உச்சநீதிமன்றம் எந்த கோபமும் காட்டவில்லை.. நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.. அப்படி இருக்க தமிழக அரசின் மீது மட்டும் உச்சநீதிமன்ற ஏன் பாரபட்சம் காட்டுகிறது?’ என அரசியல் விமர்சனகள் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.
இந்நிலையில், உச்சநீதிமன்றம் கூறியும் நிறைவேற்றப்படாத சில தீர்ப்புகள் பற்றி பார்ப்போம்.
சபரிமலை கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டுமென 2018ம் வருடம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. ஆனால் கேரளாவில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதால் அந்த மாநில அரசு அந்த தீர்ப்பை முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை.
2016-ம் வருடம் தமிழ்நாட்டின் பாசனத்திற்காக காவிரியில் இருந்து நீர் திறக்க கர்நாடகத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் கர்நாடக அரசு அதை நிறைவேற்றாமல் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியது..