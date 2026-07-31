மக்களிடம் உள்ள 30000 டன் தங்கத்தை கேட்கிறதா மத்திய அரசு? உண்மை என்ன?
நம் நாட்டின் தங்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் தேவைகளில் கிட்டதட்ட 90 சதவீத வெளிநாட்டு இறக்குமதியையே நாம் சார்ந்துள்ளோம். இவற்றுக்கான தொகையை அமெரிக்க டாலரில்தான் செலுத்த வேண்டும். இந்தச் சமயத்தில், ஈரான் போரினால் கச்சா எண்ணெய் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துவிட்டதால், டாலர் தேவை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நாணய செலாவணிப் பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவே, பொதுமக்கள் தங்க வாங்குதலை குறைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டார். அதன் முக்கிய நகர்வாக, கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட 'தங்கத்தை பணமாக்கும் திட்டம்' தற்போது மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
பொதுமக்களின் லாக்கர்களில் முடங்கி கிடக்கும் தங்கத்தை முறைப்படுத்தவே இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன்படி, நம்மிடம் இருக்கும் நகைகளை அரசு அங்கீகரித்த மையங்களில் கொடுத்து தங்க சேமிப்பு கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். திட்டக் காலம் முடிந்த பிறகு, அதை தங்கமாகவோ அல்லது பணமாகவோ தாராளமாக திருப்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால், இவ்வளவு பயன்கள் இருந்தும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் வெறும் 30 டன் தங்கம் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்டுள்ளது. காரணம், மக்களின் வீடுகளில் மொத்தமுள்ள 25,000 முதல் 30,000 டன் தங்கத்தோடு ஒப்பிடும்போது இது மிக மிக குறைவுதான்.
வரவிருக்கும் சுதந்திர தின உரையில், இந்த திட்டம் குறித்தான புதிய மற்றும் அதிரடியான மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதற்கிடையில், மக்களுடைய வீடுகளிலும் கோயில்களிலும் இருக்கும் நகைகளை அரசாங்கம் பலவந்தமாக பறித்துக்கொள்ளப் போகிறது என்ற வதந்திகளும் உலா வருகின்றன. ஆனால், இது முற்றிலும் தவறான தகவலாகும். இந்த திட்டம் நூற்றுக்கு நூறு பொதுமக்களின் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் மட்டுமே செயல்படுகிறது; இதில் எந்தவிதமான கட்டாயமும் கிடையாது என்பதே உண்மை.
Edited by Siva