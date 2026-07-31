சம்பவத்தன்று காலை கடையை திறந்த ஊழியர்களும் உரிமையாளரும் நகைகள் சரியாக இருக்கிறதா என சோதித்து சோதித்து பார்த்த சோதித்து இருக்கிறார்கள் அப்போது கண்ணாடி பட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது 10 ஆயிரம் மோதிரங்கள் மற்றும் எனது தங்கச் சங்கிலிகள் காணாமல் போயிருந்தது
கர்நாடக மாநிலம் துமகுரு மாவட்டம் டவுன் கால் டெக்ஸ் சர்க்கிளில் விஸ்வாஸ் ஜுவல்லரி என்கிற பெயரில் ஒரு நகைக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது.. சம்பவத்தன்று காலை கடையை திறந்த ஊழியர்களும் உரிமையாளரும் நகைகள் சரியாக இருக்கிறதா என சோதித்து பார்த்த போது ரூ.10 லட்சம் மதிப்புள்ள 10 வைர மோதிரங்கள் மற்றும் 2 தங்கச் சங்கிலிகள் காணாமல் போயிருந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
வெளியே இரும்பு கதவு உடைக்கப்படாமல் இருந்தது. கடைக்குள் துளையிட்டும் திருடர்கள் யாரும் உள்ளேவரவில்லை. அப்படியென்றால் நகை எங்கே போனது? ஒருவேளை கடையில் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் திருடு விட்டார்களா என்கிற சந்தேகம் உரிமையாளருக்கு வந்தது.
சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகளை அவர் சோதனை செய்தபோது அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இரவு நேரத்தில் கடைக்குள்ளே வரும் ஒரு எலி வைர மோதரங்களையும் மற்றும் தங்க சங்கிலையையும் ஒவ்வொன்றாக வாயில் எடுத்து செல்லும் காட்சிகள் அதில் பதிவாகியிருந்தது.
ஆனால், நகைகளை எலி எங்கே பதுக்கி வைத்திருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதன்பின் மரப்பலகையால் அமைக்கப்பட்டிருந்த அலமாரிகளுக்கு பின்னால் பார்த்தபோது அங்கிருந்த ஒரு ஓட்டையில் காணாமல் போன நகைகள் இருந்தன. நகைகள் மீது ஒட்டப்பட்டிருந்த விலை பட்டியலை மட்டுமே எலி சாப்பிட்டு முடித்திருந்தது.
நல்ல வேலையாக நகைகளை எலி விழுங்கவில்லை. அதேநேரம் அந்த கில்லாடி எலி தற்போது வரை சிக்கவில்லை.. அந்த எலியை தேடி வருகிறோம்.. இனிமேல் எச்சரிக்கையாக இருப்போம்’ என கடை உரிமையாளர் கூறியிருக்கிறார்
சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகளை அவர் சோதனை செய்தபோது அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இரவு நேரத்தில் கடைக்குள்ளே வரும் ஒரு எலி வைர மோதரங்களையும் மற்றும் தங்க சங்கிலையையும் ஒவ்வொன்றாக வாயில் எடுத்து செல்லும் காட்சிகள் அதில் பதிவாகியிருந்தது.
ஆனால், நகைகளை எலி எங்கே பதுக்கி வைத்திருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதன்பின் மரப்பலகையால் அமைக்கப்பட்டிருந்த அலமாரிகளுக்கு பின்னால் பார்த்தபோது அங்கிருந்த ஒரு ஓட்டையில் காணாமல் போன நகைகள் இருந்தன. நகைகள் மீது ஒட்டப்பட்டிருந்த விலை பட்டியலை மட்டுமே எலி சாப்பிட்டு முடித்திருந்தது.