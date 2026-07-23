  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. PM Modi Assures Fast Track Courts to Curb Paper Leaks and Protect Youth's Future
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (11:06 IST)

வினாத்தாள் கசிவை தடுத்து நிறுத்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் - பிரதமர் மோடி உறுதி!

modi
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (11:06 IST)
google-news
நாட்டின் எதிர்கால தூண்களான இளைஞர்களின் உழைப்பையும், நம்பிக்கையையும் சிதைக்கும் வினாத்தாள் கசிவு போன்ற குற்றச்செயல்களை எந்த வகையிலும் சகித்து கொள்ள முடியாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க அனைத்து விதமான கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
இது போன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்களை சட்டத்தின் முன் விரைவாக நிறுத்தி தண்டனை பெற்றுத் தருவதற்காக, பிரத்யேகமாக விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பதற்கான பணிகளை உடனடியாக தொடங்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார். கல்வித்துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரவும், மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உரிமைகளைப் பாதுகாக்க மத்திய அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
 
வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு விரைவான நீதி வழங்குவதுடன், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் இருக்க பலத்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளும் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையானது போட்டி தேர்வுகளுக்கு தீவிரமாக தயாராகும் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பையும், நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்க அரசு முடங்க போகிறதா? பைத்தியக்காரர்கள் என டிரம்ப் விமர்சனம்...

வினாத்தாள் கசிவை தடுத்து நிறுத்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் - பிரதமர் மோடி உறுதி!

வினாத்தாள் கசிவை தடுத்து நிறுத்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் - பிரதமர் மோடி உறுதி!நாட்டின் எதிர்கால தூண்களான இளைஞர்களின் உழைப்பையும், நம்பிக்கையையும் சிதைக்கும் வினாத்தாள் கசிவு போன்ற குற்றச்செயல்களை எந்த வகையிலும் சகித்து கொள்ள முடியாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க அனைத்து விதமான கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.

செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்க அரசு முடங்க போகிறதா? பைத்தியக்காரர்கள் என டிரம்ப் விமர்சனம்...

செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்க அரசு முடங்க போகிறதா? பைத்தியக்காரர்கள் என டிரம்ப் விமர்சனம்...அமெரிக்காவில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் அரசாங்கம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் 1500க்கும் மேற்பட்ட போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த அமெரிக்க தமிழர் கைது.. பிடிபட்டது எப்படி?

இந்தியாவில் 1500க்கும் மேற்பட்ட போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த அமெரிக்க தமிழர் கைது.. பிடிபட்டது எப்படி?இந்தியாவில் உள்ள விமான நிலையங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர்ந்து 1,500-க்கும் மேற்பட்ட போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்களை விடுத்த வழக்கில் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வந்த தமிழர் ஒருவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும்: கரப்பான் பூச்சி கட்சி அறிவிப்பு..

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும்: கரப்பான் பூச்சி கட்சி அறிவிப்பு..நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் அரங்கேறும் முறைகேடுகளை உடனடியாக களைய வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' என்ற அமைப்பு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை எங்களது போராட்டம் ஓயாது என்று அறிவித்துள்ளது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அப்பா அம்மாவுடன் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த முதல்வர் விஜய்.. அதிகாரிகளும் பார்த்ததாக தகவல்..

அப்பா அம்மாவுடன் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த முதல்வர் விஜய்.. அதிகாரிகளும் பார்த்ததாக தகவல்..தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தங்களின் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தாகூர் திரைப்பட நகரத்தில் உள்ள இயல் இசை கல்லூரி அரங்கில் நேற்று பார்த்து ரசித்துள்ளார். அவருடன் அவரது தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தாயார் சோபா மற்றும் சில அரசு அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டு படத்தை அமைதியாகக் கண்டு களித்தனர்.