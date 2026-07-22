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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (12:23 IST)

பிரதமர் மோடியின் அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுக்கள்.. மகளுடன் பிரதமரை சந்தித்த சரத்பவார்...

சரத் பவார்
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (12:23 IST)
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நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அரசின் மீது தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பிப் போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில், பிரதமர் அலுவலகத்தில் நடந்த ஒரு உயர்மட்டச் சந்திப்பு தேசிய அரசியலில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. 
 
என்சிபி  தலைவர் சரத் பவாரும், அவரது மகளும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுப்ரியா சுளேயும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவரது அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின் போது, நாட்டின் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் தொடர்பான முக்கிய கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவைச் சரத் பவார் பிரதமரிடம் வழங்கினார்.
 
மத்திய அரசு கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவை திரட்டும் முயற்சிகள் தீவிரமாக நடந்து வரும் சூழலில், இந்த சந்திப்பு மிகுந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. என்சிபி கட்சியின் எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தற்போதைய சூழலில் அரசுக்கு மிகவும் அவசியமானதாக உள்ளது. 
 
நாடு முழுவதும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதம் வரை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு எழுத்துபூர்வமான உறுதிமொழி அளித்தால் மட்டுமே மசோதாவை ஆதரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே சுப்ரியா சுளே தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், பவார் தரப்புக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே மீண்டும் கூட்டணி அல்லது இணைப்பு குறித்த மறைமுக பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.
 
சரத் பவார் மற்றும் அஜித்பவார் தலைமையிலான இரண்டு என்சிபி பிரிவுகளும் மீண்டும் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிகாரப்பூர்வமாக சேர்க்க முடியும் என்பதில் பாஜக தலைமை தெளிவாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எதிர்க்கட்சிகள் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் அரசுக்கு எதிராக தீவிரம் காட்டி வரும் அதே நாளில், எதிர்க்கட்சி முகாமின் முக்கியத் தலைவரான சரத் பவார் பிரதமரை நேரில் சந்தித்துப் பேசியிருப்பது அரசியல் அரங்கில் மிகப்பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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