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Last Modified: Friday, 17 July 2026 (11:16 IST)

காதலை ஏற்கமறுத்த இளம்பெண் வெட்டிக்கொலை!.. பேருந்து நிலையத்தில் அதிர்ச்சி...

murder
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (11:19 IST)
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இப்போதெல்லாம் இளைஞர்களுக்கு பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை என்பது இல்லாமலே போய் விட்டது. அவர்கள் என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அது உடனே நடக்க வேண்டும், இல்லையெனில் விபரீத முடிவை எடுக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஒரு பெண்ணை அவர்கள் விரும்பினால் தனது காதலை அந்த பெண் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்.

ஒருவேளை அந்த பெண் காதலை ஏற்க மறுத்தால் உடனே கொலை கூட செய்ய துணிகிறார்கள். இது போன்ற பல சம்பவங்கள் செய்திகளாக வெளியாகி வருகிறது. அந்தவகையில் மங்களூரில் பட்டப்பகலில் ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் இளம் பெண் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் ஒரு தனியார் நர்சிங் ஹோமில் பணியாற்றி வந்த லாவண்யா(21) என்கிற பெண்ணை சேத்தன் என்கிற வாலிபர் ஒருதலையாக காதலித்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் சேத்தனின் காதலை அந்தப் பெண் ஏற்கவில்லை. இதில் கோபமடைந்த சேத்தன் அந்தப் பெண் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்தபோது  அவரை கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிவிட்டார். அவரை பிடிக்க போலீசார் தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். பட்டப் பகலில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் அங்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

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