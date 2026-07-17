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காதலை ஏற்கமறுத்த இளம்பெண் வெட்டிக்கொலை!.. பேருந்து நிலையத்தில் அதிர்ச்சி...
இப்போதெல்லாம் இளைஞர்களுக்கு பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை என்பது இல்லாமலே போய் விட்டது. அவர்கள் என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அது உடனே நடக்க வேண்டும், இல்லையெனில் விபரீத முடிவை எடுக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஒரு பெண்ணை அவர்கள் விரும்பினால் தனது காதலை அந்த பெண் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்.
ஒருவேளை அந்த பெண் காதலை ஏற்க மறுத்தால் உடனே கொலை கூட செய்ய துணிகிறார்கள். இது போன்ற பல சம்பவங்கள் செய்திகளாக வெளியாகி வருகிறது. அந்தவகையில் மங்களூரில் பட்டப்பகலில் ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் இளம் பெண் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் ஒரு தனியார் நர்சிங் ஹோமில் பணியாற்றி வந்த லாவண்யா(21) என்கிற பெண்ணை சேத்தன் என்கிற வாலிபர் ஒருதலையாக காதலித்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் சேத்தனின் காதலை அந்தப் பெண் ஏற்கவில்லை. இதில் கோபமடைந்த சேத்தன் அந்தப் பெண் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்தபோது அவரை கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிவிட்டார். அவரை பிடிக்க போலீசார் தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். பட்டப் பகலில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் அங்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஒருவேளை அந்த பெண் காதலை ஏற்க மறுத்தால் உடனே கொலை கூட செய்ய துணிகிறார்கள். இது போன்ற பல சம்பவங்கள் செய்திகளாக வெளியாகி வருகிறது. அந்தவகையில் மங்களூரில் பட்டப்பகலில் ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் இளம் பெண் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் ஒரு தனியார் நர்சிங் ஹோமில் பணியாற்றி வந்த லாவண்யா(21) என்கிற பெண்ணை சேத்தன் என்கிற வாலிபர் ஒருதலையாக காதலித்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் சேத்தனின் காதலை அந்தப் பெண் ஏற்கவில்லை. இதில் கோபமடைந்த சேத்தன் அந்தப் பெண் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்தபோது அவரை கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிவிட்டார். அவரை பிடிக்க போலீசார் தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். பட்டப் பகலில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் அங்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.