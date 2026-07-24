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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (14:46 IST)

இனி பிளிகார்டில் சாப்பாடும் கிடைக்கும்.. தனி செயலி அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்...!

ஃபிளிப்கார்ட்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:46 IST)
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உலகின் முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான ஃபிளிப்கார்ட், தற்போது உணவு விநியோக துறையிலும் காலடி எடுத்து வைக்கிறது. இந்நிறுவனத்தின் குழும தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஒரு முன்னோட்ட திட்டமாக உணவு விநியோகத் துறையில் களமிறங்குவதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் போட்டி குறித்து அவர் பேசுகையில், புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் புதிய நிறுவனங்களின் வருகையும் சந்தையை மேலும் விரிவுபடுத்தும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். முதற்கட்டமாக இந்த சேவையைப் பெங்களூரு நகரில் சோதனை அடிப்படையில் தொடங்க ஃபிளிப்கார்ட் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
இந்தச் சோதனை வெற்றியடைந்தவுடன், படிப்படியாக நாடு முழுவதும் இச்சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும், இதற்காக தனி மொபைல் செயலி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட இருப்பதாகவும் நிறுவன வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. தற்போது இந்தியாவின் உணவு விநியோகச் சந்தையில் சொமேட்டோ மற்றும் ஸ்வீக்கி ஆகிய நிறுவனங்கள் பெரும்பங்கு வகித்துவரும் நிலையில், ஃபிளிப்கார்ட்டின் இந்த புதிய வருகை இத்துறையில் கடுமையான போட்டியை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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