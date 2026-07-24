ஐபோனுக்கு பதிலாக ஆயில்!.. Flipkart - யிடம் ரூ.1.80 லட்சம் இழப்பீடு பெற்ற நபர்!..
கடந்த பல வருடங்களாகவே உலகில் உள்ள பல நாட்டில் வசிப்பவர்களுக்கும் தங்களுக்கு தேவையான பொருளை ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் செய்யும் பழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. இந்தியாவில் Flipkart, Amazon போன்ற மொபைல் ஆப் மூலம் பல வகையான பொருட்களை மக்கள் ஆர்டர் செய்து செய்கிறார்கள்..
அப்படி ஆர்டர் செய்யப்படும் பொருட்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பதால் மக்களுக்கு இது மிகவும் சுலபமான ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த வசதி மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் நாம் ஆர்டர் செய்தது ஒன்று.. ஆனால் நமக்கு வந்து சேர்ந்த பொருள் ஒன்று என்பதும் நடக்கும்.
விலை மதிப்புள்ள செல்போன், லேப்டாப் போன்ற பொருளை ஆர்டர் செய்ட சிலருக்கு அதற்கு பதில் மிகவும் விலை குறைவான பொருள் டெலிவரி செய்யப்பட்ட சம்பவம் பலமுறை நடந்திருக்கிறது. பல பிரபலங்களே இது தொடர்பாக சமூகவலத்தளங்களில் புகார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், 2023ம் வருடம் மும்பையை சேர்ந்த ஒருவர் Flipkart ஆப்பில் ரூ.1.11 லட்சம் மதிப்புள்ள ஐபோனை ஒருவர் ஆர்டர் செய்திருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு போனுக்கு பதிலாக Beard Oil டெலிவரி செய்யப்பட்டதால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில் சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் புகாரை மூடி மறைக்கவே முயற்சி செய்தற்காகவும், போனுக்கான தொகையுடன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான 9 சதவீத வட்டியுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.1.80 லட்சத்தை சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என flipkart நிறுவனத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது..
அப்படி ஆர்டர் செய்யப்படும் பொருட்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பதால் மக்களுக்கு இது மிகவும் சுலபமான ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த வசதி மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் நாம் ஆர்டர் செய்தது ஒன்று.. ஆனால் நமக்கு வந்து சேர்ந்த பொருள் ஒன்று என்பதும் நடக்கும்.
விலை மதிப்புள்ள செல்போன், லேப்டாப் போன்ற பொருளை ஆர்டர் செய்ட சிலருக்கு அதற்கு பதில் மிகவும் விலை குறைவான பொருள் டெலிவரி செய்யப்பட்ட சம்பவம் பலமுறை நடந்திருக்கிறது. பல பிரபலங்களே இது தொடர்பாக சமூகவலத்தளங்களில் புகார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில் சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் புகாரை மூடி மறைக்கவே முயற்சி செய்தற்காகவும், போனுக்கான தொகையுடன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான 9 சதவீத வட்டியுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.1.80 லட்சத்தை சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என flipkart நிறுவனத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது..