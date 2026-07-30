மீண்டும் போராட்டம். எச்சரித்த CJP!.. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு!..
ஆளும் பாஜக அரசுக்கு கரப்பான் பூச்சி இயக்கம் ஒரு தலைவலியாக மாறியிருக்கிறது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனகூறி கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் (CJP) மற்றும் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் பல நாட்களாக போராட்டம் நடத்தினர்.
இதன் விளைவாக தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதோடு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதை போலீசார் திரும்ப பெறவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் எச்சரித்திருக்கிறது.
இதைத்தொடர்ந்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தற்போது தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. துணை ராணுவ படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், நிறைய பேர்காடுகளை ஒன்றாக இணைத்து வெல்டிங் செய்து போலீசார் அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனகூறி கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் (CJP) மற்றும் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் பல நாட்களாக போராட்டம் நடத்தினர்.
இதன் விளைவாக தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதோடு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதை போலீசார் திரும்ப பெறவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் எச்சரித்திருக்கிறது.
இதைத்தொடர்ந்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தற்போது தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. துணை ராணுவ படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், நிறைய பேர்காடுகளை ஒன்றாக இணைத்து வெல்டிங் செய்து போலீசார் அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள்.