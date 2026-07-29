சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும்: வாங்க்சு மனைவி கோரிக்கை.. திமுக ஏற்குமா?
நீட் தேர்வை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருந்த வாங்சுவின் மனைவி கீதாஞ்சலி, பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் வாழ்ந்த முன்னோர்களுக்கு ஒலிவேகம் மற்றும் பிதாகரஸ் தேற்றம் முன்பே தெரிந்திருந்தது என்று அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார். மேலும், இந்த நிலப்பரப்பில் இந்துத்துவா அடிப்படையில் பல்வேறு கூட்டங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக சமஸ்கிருதம் இந்தியாவின் தேசிய மொழியாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வாதிட்டுள்ளார்.
நீட் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கீதாஞ்சலியின் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது. தேசிய மொழி விவகாரம் தொடர்பான இந்த விவாதம் எதிர்காலத்தில் எத்தகைய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva