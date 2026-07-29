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  4. Kangana Ranaut Engages in War of Words with CJP Spokesperson Saurav Das After Criticising NEET Student Protests
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (12:58 IST)

வேலையில்லாதவர், பயனற்றவர்.. கரப்பான்பூச்சி தலைவரை கடுமையாக விமர்சித்த கங்கனா

கங்கனா ரனாவத்
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:58 IST)
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நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான மாணவர்களின் போராட்டங்களை கடுமையாக விமர்சித்த பாஜக எம்.பி கங்கனா ரனாவத், சி.ஜே.பி செய்தி தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் இடையே சமூக வலைதளத்தில் வெடித்த வார்த்தை போர் பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. 
 
மாணவர்களின் போராட்டங்களை "அருவருப்பானது" என்று விமர்சித்த கங்கனா ரனாவத், பின்னர் டிஜிட்டல் நச்சுத்தன்மையிலிருந்து விடுபடப் போவதாக கூறினார். ஆனால், அதற்கு சௌரவ் தாஸ் அளித்த பதிலடிக்கு பின், மீண்டும் களமிறங்கி அவரை விமர்சித்துள்ளார் கங்கனா.
 
தான் தனது 28 வது வயதிலேயே இரண்டு தேசிய விருதுகளை பெற்றுவிட்டதாகவும், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், தொழில்முனைவோர் என பல முகங்களை கொண்ட தனக்கு எப்போதுமே மிகப்பெரிய மவுசு உண்டு என்றும் கங்கனா தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், சௌரவ் தாஸை பார்த்து "வேலையில்லாதவர், பயனற்றவர்" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார். கங்கனாவுக்கு அரசியல் வேலைகள் குறித்து போதுமான புரிதல் இல்லை என்று சௌரவ் தாஸ் விமர்சித்ததே இந்த மோதலுக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
 
நீட் விவகாரத்தில் கல்வி அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய கோரி நடந்த போராட்டங்களை அவதூறாக பேசிய கங்கனாவுக்கு எதிராக இளைய தலைமுறையினர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அரசியலில் முதிர்ச்சியற்ற முறையில் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை வெளியிட்டு வரும் கங்கனாவின் பேச்சுக்கு நெட்டிசன்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருவதுடன், இந்த விவாதம் இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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வேலையில்லாதவர், பயனற்றவர்.. கரப்பான்பூச்சி தலைவரை கடுமையாக விமர்சித்த கங்கனாநீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான மாணவர்களின் போராட்டங்களை கடுமையாக விமர்சித்த பாஜக எம்.பி கங்கனா ரனாவத், சி.ஜே.பி செய்தி தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் இடையே சமூக வலைதளத்தில் வெடித்த வார்த்தை போர் பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

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