புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
கணவரின் சம்மதம் இன்றி விவாகரத்து பெறும் முஸ்லீம் பெண்கள் முறை.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை!

முஸ்லிம் பெண்கள் தங்கள் கணவரின் சம்மதம் இன்றி விவாகரத்து பெறும் 'குலா' முறை குறித்த சட்டப்பூர்வமான கேள்விகளை விசாரிக்க இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை வரும் ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
 
இந்த விசாரணையில் மிக முக்கியமான இரண்டு அம்சங்கள் குறித்து நீதிமன்றம் விவாதிக்க உள்ளது:
 
குலா முறையில் விவாகரத்து பெறுவதற்கு நீதிமன்றத்தின் அனுமதி அவசியமா?
 
குலா முறையில் பிரிந்த பிறகு, பெண்கள் தங்கள் கணவரிடம் ஜீவனாம்சம் கோர முடியுமா?
 
முன்னதாக, குலா முறையை அங்கீகரித்து கேரளா உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம், இதில் உதவ மூத்த வழக்கறிஞர் ஷோயப் ஆலம் அவர்களை நியமித்துள்ளது. முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் விவாகரத்து சட்ட நடைமுறைகளில் இந்த தீர்ப்பு ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
