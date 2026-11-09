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  4. Defeated Candidate Demands Money Back for Votes in Andhra: A Warning for Voters
Written By SIVA SIVA

ஓட்டுக்கு 1 கிலோ மட்டன், 1 கிலோ சிக்கன், 7 குவார்ட்டர்... தோல்வி அடைந்தவுடன் திருப்பி கேட்டதால் பரபரப்பு..

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Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (06:17 IST)
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ஆந்திர உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த வேட்பாளர் ஒருவர், வாக்காளர்களுக்கு வழங்கிய பணம், கறி மற்றும் மதுபானங்களை சாமி படத்துடன் வந்து வசூல் செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தேர்தலின் போது ஒரு குடும்பத்திற்கு 1 கிலோ மட்டன், 1 கிலோ சிக்கன், 7 குவார்ட்டர் மதுபானம் மற்றும் ரூ. 9,500 ரொக்கம் என சுமார் ரூ. 10,000 மதிப்பிலான பொருட்களை வழங்கி ஓட்டு கேட்டுள்ளார். ஆனால், தேர்தலில் அவர் தோல்வியடைந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர், சாமி படத்துடன் வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, தனக்குத்தான் வாக்களித்தோம் என சத்தியம் செய்யுமாறும், இல்லையெனில் கொடுத்த பணத்தையும் பொருட்களையும் திருப்பி தருமாறும் மிரட்டியுள்ளார். பணம் தராதவர்களின் வீட்டு பொருட்களை அவர் எடுத்து சென்ற வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
இந்த சம்பவம் தமிழக மக்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. ஓட்டுக்கு லஞ்சம் வாங்குவது சுயமரியாதையை இழக்க செய்வதோடு, 5 ஆண்டுகளுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு அடிமையாக்கும். மேலும், அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேள்வி கேட்கும் உரிமையையும் பறித்துவிடும். தேர்தல் ஆணையத்தின் விழிப்புணர்வை ஏற்று, மது மற்றும் பணத்திற்கு ஆசைப்படாமல் ஓட்டை விற்காமல் நேர்மையாக வாக்களிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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