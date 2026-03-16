திங்கள், 16 மார்ச் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (22:13 IST)

தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!.. கவிஞர் திருமலை சோமு எழுதிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பாடல் வெளியீடு

song
தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் வெளியிட்டார். அதன்படி வரும் 30ம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி நாள் வரும் ஏப்.6, வேட்புமனு பரிசீலனை ஏப்.7ம் தேதி, வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவது ஏப்.9ம் தேதி, வாக்குப்பதிவு ஏப்.23ம் தேதி நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில் கவிஞர் திருமலை சோமு – வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பாடல் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் கவிஞர் திருமலை சோமு ஒரு சிறப்பு பாடலை உருவாக்கியுள்ளார். ஜனநாயகத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், ஒவ்வொரு குடிமகனும் தமது வாக்குரிமையை பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் இந்தப் பாடல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பாடலின் வரிகளை கவிஞர் திருமலை சோமு எழுதியுள்ளதுடன், அதற்கு ஏற்ற இசை மற்றும் காணொளி உருவாக்கம் அனைத்தும் நவீன ஏ.ஐ (Artificial Intelligence) தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூக விழிப்புணர்வு செய்தியை மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது..

இப்பாடல் இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வாக்காளர்களையும் தேர்தலில் கட்டாயம் பங்கேற்று வாக்களிக்க ஊக்குவிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் யூடியூப் போன்ற தளங்களில் இந்த வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பாடல் வெளியிடப்பட்டு பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

 இந்த முயற்சி, தொழில்நுட்பமும் சமூக பொறுப்பும் ஒன்றிணையும் புதிய படியாகப் பாராட்டப்படுகிறது.



41 பேர் இறந்த வழக்கு!.. சிரிச்சிக்கிட்டே வராரு விஜய்!.. கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்!...

41 பேர் இறந்த வழக்கு!.. சிரிச்சிக்கிட்டே வராரு விஜய்!.. கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்!...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு கோரிக்கை வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வந்தது.

கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் சாப்ட்வேர் எஞ்சினியர்.. மாத செலவு ரூ.82,000?

கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் சாப்ட்வேர் எஞ்சினியர்.. மாத செலவு ரூ.82,000?கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், தனது மாதந்திர வாழ்க்கை செலவுகள் குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இஸ்ரேல் பிரதமரின் காபி குடிக்கும் வீடியோ டீப்ஃபேக் வீடியோவா? Grok கிளப்பிய சர்ச்சை..!

இஸ்ரேல் பிரதமரின் காபி குடிக்கும் வீடியோ டீப்ஃபேக் வீடியோவா? Grok கிளப்பிய சர்ச்சை..!இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் உடல்நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், அவர் வெளியிட்டுள்ள புதிய வீடியோ ஒன்று பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டு முறை ஸ்டாலின்தான் சி.எம்!.. 2021ம் வருடமே சொன்னாரா அமித்ஷா?!..

இரண்டு முறை ஸ்டாலின்தான் சி.எம்!.. 2021ம் வருடமே சொன்னாரா அமித்ஷா?!..2011 மற்றும் 2016 இரண்டு தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. 2021ம் வருடம் அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது .

கூட்டணி இல்லை என்று தவெக சொன்னதே முதல்வர் பதவியை குறி வைத்து தான்.. ஈபிஎஸ் இறங்கி வருவாரா?

கூட்டணி இல்லை என்று தவெக சொன்னதே முதல்வர் பதவியை குறி வைத்து தான்.. ஈபிஎஸ் இறங்கி வருவாரா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட போவதாக எடுத்துள்ள முடிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

