UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம்!.. ஷாக் கொடுத்த ஒன்றிய அரசு..
கடந்த சில வருடங்களாகவே பொதுமக்கள் UPI மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய தொடங்கிவிட்டனர். அதாவது Google Pay, Phone Pe போன்ற மொபைல் ஆஃப்கள் மூலம் பணத்தை ஒருவருக்கு அனுப்புவதையும், பெறுவதையும்தான் UPI பரிவர்த்தனை என சொல்கிறார்கள்.
இதற்காக கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், தற்போது இதற்கு கட்டணம் வசூலிக்க ஒன்றிய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. முதலில், பெரிய நிறுவனங்களில் இதை தொடங்க ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது.
பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. வருடத்திற்கு ஒரு கோடிக்கும் மேல் வருவாய் ஈட்டும் நிறுவனங்களில் 2 ஆயிரத்திற்கு மேல் நடத்தப்படும் UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..
அப்படி வசூலிக்கப்படும் கட்டணத்தில் 40 சதவீதம் வாடிக்கையாளரின் வங்கி, 30 சதவீதம் UPI செயலி மற்றும் 30 சதவீதம் வணிக நிறுவனத்தின் வங்கியும் பகிர்ந்து கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான அரசாணை விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.
பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. வருடத்திற்கு ஒரு கோடிக்கும் மேல் வருவாய் ஈட்டும் நிறுவனங்களில் 2 ஆயிரத்திற்கு மேல் நடத்தப்படும் UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..
அப்படி வசூலிக்கப்படும் கட்டணத்தில் 40 சதவீதம் வாடிக்கையாளரின் வங்கி, 30 சதவீதம் UPI செயலி மற்றும் 30 சதவீதம் வணிக நிறுவனத்தின் வங்கியும் பகிர்ந்து கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான அரசாணை விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.