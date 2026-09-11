4 நாளைக்கு பேங்க் லீவ்!.. நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்!..
கடந்த பல வருடங்களாகவே அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை வழங்க வேண்டும் என வங்கி ஊழியர்கள் கோரிக்கையை வைத்து வருகிறார்கள். ஆனால் அதை மத்திய அரசு இப்போது வரை ஏற்கவில்லை. அப்படி சனி எல்லா சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை வழங்கினால் அதற்கு ஈடாக ஒவ்வொரு நாளும் 40 நிமிடங்கள் கூடுதலாக பணியாற்ற தங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என மத்திய அரசிடம் வங்கி ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஆனாலும், இப்போதுவரை மத்திய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை. எனவே, வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது என்கிற முடிவை வங்கி ஊழியர்கள் எடுத்துள்ளனர். இன்று முதல் வருகிற 15ம் தேதி வரை வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறத்.
நாடு முழுவதும் சுமார் 8.30 லட்சம் வங்கி ஊழியர்கள் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ளனர். எனவே வெள்ளி, சனி ஞாயிறு, திங்கள் ஆகிய நான்கு நாட்கள் வங்கி சேவை இயங்காது. வருகிற 15ம் தேதி வங்கி சேவைகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நாடு முழுவதும் சுமார் 8.30 லட்சம் வங்கி ஊழியர்கள் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ளனர். எனவே வெள்ளி, சனி ஞாயிறு, திங்கள் ஆகிய நான்கு நாட்கள் வங்கி சேவை இயங்காது. வருகிற 15ம் தேதி வங்கி சேவைகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.