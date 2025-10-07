செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (10:10 IST)

ஒடிசா பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் பிதாபாஷ் பாண்டா சுட்டுக் கொலை! காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்..!

ஒடிசா பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் பிதாபாஷ் பாண்டா சுட்டுக் கொலை! காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்..!
ஒடிசாவில் பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவரும், பிரபல வழக்கறிஞருமான பிதாபாஷ் பாண்டா அவரது பிரம்மநகர் இல்லத்திற்கு வெளியே அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
 
நேற்று இரவு 10 மணியளவில் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர், பாண்டாவை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பலத்த காயமடைந்த அவர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். பிதாபாஷ் பாண்டா ஒடிசா மாநில பார் கவுன்சிலில் உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார்.
 
இந்த கொலை குறித்துச் சிறப்புப் படை அமைத்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது; சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
 
பா.ஜ.க. தலைவரின் கொலைக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பக்த சரண் தாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஒடிசாவில் சட்டம்-ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்துவிட்டது அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
சொந்தக் கட்சி தலைவரை கூட பாதுகாக்க தவறியது, மாநிலத்தின் மோசமான நிலையை வெளிப்படுத்துகிறது என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

போதைப்பொருள்.. 22 சிறுமிகள்.. பண்ணை வீட்டில் விருந்து! - தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

போதைப்பொருள்.. 22 சிறுமிகள்.. பண்ணை வீட்டில் விருந்து! - தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!நாட்டின் பல பகுதிகளில் போதை விருந்து கலாச்சாரம் தலைதூக்கி வரும் நிலையில் தெலுங்கானாவில் நடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இருமல் மருந்து நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது! ஆனால்? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

இருமல் மருந்து நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது! ஆனால்? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்படும் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு குழந்தைகள் பலியான விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

16 குழந்தைகள் மரணத்திற்கு காரணமான இருந்து மருந்து ஆலை தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

16 குழந்தைகள் மரணத்திற்கு காரணமான இருந்து மருந்து ஆலை தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் இராஜஸ்தானில் 16 குழந்தைகள் மரணத்திற்கு தொடர்புடைய 'கோல்ட்ரிஃப்' இருமல் மருந்து தயாரித்த காஞ்சிபுரம் ஷ்ரேசன் பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தின் மோசமான நிலை குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

கரூர் செந்தில் பாலாஜி ஏரியா, அவர் ஊர், அவர் மக்கள்: கமல்ஹாசன் பேட்டி..!

கரூர் செந்தில் பாலாஜி ஏரியா, அவர் ஊர், அவர் மக்கள்: கமல்ஹாசன் பேட்டி..!கரூரில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டத்தின்போது நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை அரசியல் கட்சியின் தலைவர்கள் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

ஓடி ஒளிந்த தவெக பிரமுகர்கள்! புதிய தலைவர்களை தயார் செய்யும் விஜய்!?

ஓடி ஒளிந்த தவெக பிரமுகர்கள்! புதிய தலைவர்களை தயார் செய்யும் விஜய்!?கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கால் தவெக பிரமுகர்கள் மாயமாகியுள்ள நிலையில், கட்சிக்கு புதிய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை உருவாக்குவதில் விஜய் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com